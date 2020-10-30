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公平會換血現任主委黃美瑛沒被留 名單1新任1回鍋2續任

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
公平會換血，行政院提名李鎂(左)為委員並為主委，陳志民(右)為委員並為副主委。圖／本報資料照片、擷取自中原大學法學院網頁
公平會換血，行政院提名李鎂(左)為委員並為主委，陳志民(右)為委員並為副主委。圖／本報資料照片、擷取自中原大學法學院網頁

行政院今表示，公平會4委員職務任期將於110年1月31日屆滿，行政院依法已將提名人選李鎂、陳志民、郭淑貞及洪財隆等4人名單函送立法院審查，其中李鎂定為主任委員、陳志民並為副主任委員。這也等於2017年才交接上任、仍可連任的現任主委黃美瑛沒被提名，整體名單為1新任、1回鍋、2續任。

行政院表示，依公平會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前，也就是本月30日前辦理提名作業，本次提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中委員並為主任委員李鎂、委員並為副主任委員陳志民，兩者都是本次新任，不過陳志民曾任第6屆委員。

另外，現任委員郭淑貞及洪財隆為續任，4人任期均自110年2月1日至114年1月31日止。行政院說，上開被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

行政院也表示，本次提名時已併同考量政黨及性別比例，符合公平會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

公平會置7名委員，均為專任，任期4年，任滿得連任，由行政院長提名經立法院同意後任命之。現任主委黃美瑛、副主委彭紹瑾、委員郭淑貞、洪財隆任期將於明年1月31日屆滿，其中彭紹瑾因準備投入桃園市長選舉，已於10月13日請辭獲准。

李鎂畢業於國立中興大學法律學系，也是法律學研究所法學碩士，現職為經濟部商業司司長，專長為公司法、智慧財產權、商業法令等法；陳志民畢業於國立台灣大學法律學系，是東吳大學法律學研究所與美國杜克大學雙法學碩士，也是美國西北大學法學博士，現職為中原大學財經法律學系專任教授兼法學院院長暨系主任，專長部分有公平交易法、經濟法、管制政策與法規、智財權與競爭法、英美法與法律經濟分析。

公平會委員洪財隆(左)、郭淑貞(右)。圖／擷取自公平會官網
公平會委員洪財隆(左)、郭淑貞(右)。圖／擷取自公平會官網

行政院 立法院

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