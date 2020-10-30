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外交部捐贈NGO組織「娜迪雅倡議」10萬片口罩 協助伊拉克抗疫

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
伊拉克當地工作人員協助分裝與配發我國捐贈口罩。圖/外交部提供
伊拉克當地工作人員協助分裝與配發我國捐贈口罩。圖/外交部提供

外交部今天表示，外交部捐贈諾貝爾和平獎得主娜迪雅．穆拉德（Nadia Murad）所創立的國際非政府組織「娜迪雅倡議」（Nadia’s Initiative ）10萬片口罩，協助伊拉克辛賈爾（Sinjar）地區難民及醫護人員抗疫。

外交部表示，10萬片口罩已全數運抵且配發完畢；穆拉德於29日前往華府雙橡園拜會我駐美國代表蕭美琴，特別感謝台灣慷慨捐贈口罩，雙方並就我國在中東地區人道援助工作深入交換意見。

外交部表示，台灣自2014年加入「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」以來，持續投入聯盟在中東地區執行的人道援助及穩定化工作，對伊拉克、敘利亞、約旦及土耳其等國人民提供協助。去年我國受邀出席由美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）主持的聯盟部長級會議，並透過聯盟捐助「娜迪雅倡議」50萬美元，協助他們在伊拉克的援助工作。

外交部表示，台灣作為負責任的國際社會成員，秉持人道關懷精神，一向積極投入全球各地的人道援助工作，未來也將持續與美國等理念相近國家密切合作，共同促進區域和平與穩定。

駐美國代表蕭美琴(右)與穆拉德就伊拉克辛賈爾地區的重建工作交換意見。圖/外交部提供
駐美國代表蕭美琴(右)與穆拉德就伊拉克辛賈爾地區的重建工作交換意見。圖/外交部提供

外交部 口罩

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