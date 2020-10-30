政院回應蘇貞昌上台3條件 國民黨團：誠意只有一半

反含瘦肉精美豬進口，國民黨團今第五度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並拋要政院開食安會報、赴美國查廠與不得對地方零檢出自治條例下指導棋3退場條件。政院回應會陸續安排，但國民黨團總召林為洲認為，政院誠意只有一半。

林為洲表示，政院的回覆「算善意回應」，但還不夠明確，比如兌現時程都沒講，所以國民黨團暫時還是不會讓蘇貞昌完成施政報告，希望朝野繼續溝通協商；對於政院的回覆，晚一點國民黨團也會以正式新聞稿回應。

林為洲舉例，食安會報依法本來就要召開，如果政院已允諾要開，那就把時程訂出來，而且應該在2周內，最慢11月中之前要召開。

至於到美國查廠，林為洲說，最晚也要在年底前，針對將進口含瘦肉精美豬到台灣的幾家美國豬肉生產大廠查廠，這個也要訂出時程；否則若沒有查廠，怎麼知道那個廠是可以進口的，之前開放要美牛時也有這樣做。

林為洲表示，我國要出口東西到美國也是要被查廠，美方如果不通過，比如現場管理不符合規定，還是不能出口，現在含瘦肉精美豬要進來也一樣，台美貿易要對等處理。