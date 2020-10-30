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五度杯葛／國民黨拋讓蘇貞昌上台三訴求 行政院回應了

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
國民黨立院黨團上午持續杯葛，並表示反的是萊豬不是反院長，重申召開食安會報、開放前出國查廠等訴求。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團上午持續杯葛，並表示反的是萊豬不是反院長，重申召開食安會報、開放前出國查廠等訴求。記者林澔一／攝影

為了反萊豬政策，國民黨立院黨團今5度杯葛行政院蘇貞昌的施政被告，但也開行政院召開食安會報、赴美查廠以及不得對地方零檢出的自治條例指手畫腳三訴求，只要具體回應就讓蘇貞昌上台。行政院回應表示，國內疫情日趨穩定下，已開始盤整需要再召開的各式會議，查廠均有相關法律規定，會依據需要排定，至於各地自治條例部分，會等收到說明後再行討論。

蘇貞昌五度遭杯葛，國民黨團訴求從強硬要求蘇貞昌道歉，轉變至今日要求行政院針對三大訴求具體回應。行政院發言人丁怡銘則表示，國人希望立法院議事能順利進行，其他政黨委員也希望能夠有質詢行政官員的機會，讓民眾更了解政府的施政，因此衷心希望院會盡快回歸常軌，讓院長進行施政報告、讓各黨委員質詢官員。

丁怡銘說，今年因為新冠肺炎疫情爆發，許多會議都暫緩召開，或是於各級防疫會議相關部會首長都在場一起討論。但是各項議題，像是在野黨關心的食安相關議題，仍持續有政委及跨部會小組會商，專業討論並未停擺。在目前國內疫情日趨穩定下，政院也開始盤整需要再召開的各式會議。

查廠部分丁怡銘表示，基於國人食品安全，政府至國內外食品、肉品廠的例行性查廠均有相關法律規定，政府會依據需要排定查廠，該做的把關，政府都會做。

丁怡銘說，至於相關縣市自治條例訂有豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素的規定，由於未來有抵觸中央法規的疑慮，因此政院及衛福部於10月26日函請幾個直轄市、縣市陳述意見，於1個月內回覆說明，並非要求修正。政院會在收到各縣市說明後，再行後續處理跟討論。

行政院 丁怡銘 蘇貞昌

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