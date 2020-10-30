五度杯葛／蘇揆上台出現轉圜? 藍拋三條件取代道歉

國民黨立法院黨團今第五度杯葛施政報告，不過行政院長蘇貞昌是否能上台出現轉圜。黨團總召林為洲開出最新讓蘇揆上台報告的新條件，只要行政院召開食安會報、赴美國查廠以及不得對地方零檢出的自治條例指手畫腳，國民黨就不再堅持形式上的道歉，同意蘇揆在美國總統大選後的下周五上台報告。

國民黨立法院黨團今第五度杯葛蘇貞昌施政報告，10時6分陸續集結至議場中央，但未如同過往透過議場開講批評萊豬政策。10時30分，藍委李德維突然提著手提袋交給藍委林奕華引發關注，後來才發現是一整袋的防滑手套。

林奕華表示，昨天至今天都有聽說民進黨為了讓蘇貞昌施政報告，準備要對國民黨立委清場，避免被突襲，因此才先準備手套，因為議場其實清潔度很高，桌儀都又亮又滑，若沒有手套增加阻力，可能很快就被清場拖走，但希望手套只是備而不用。

10時40分左右，林為洲集結至議場中央開出蘇貞昌上台報告三條件，包含要求行政院召開食安會報，以及比照過往開放美牛時至美國查廠，以及中央不得對地方零檢出的自治條例指手畫腳。