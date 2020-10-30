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五度杯葛／蘇揆上台出現轉圜? 藍拋三條件取代道歉
國民黨立法院黨團今第五度杯葛施政報告，不過行政院長蘇貞昌是否能上台出現轉圜。黨團總召林為洲開出最新讓蘇揆上台報告的新條件，只要行政院召開食安會報、赴美國查廠以及不得對地方零檢出的自治條例指手畫腳，國民黨就不再堅持形式上的道歉，同意蘇揆在美國總統大選後的下周五上台報告。
國民黨立法院黨團今第五度杯葛蘇貞昌施政報告，10時6分陸續集結至議場中央，但未如同過往透過議場開講批評萊豬政策。10時30分，藍委李德維突然提著手提袋交給藍委林奕華引發關注，後來才發現是一整袋的防滑手套。
林奕華表示，昨天至今天都有聽說民進黨為了讓蘇貞昌施政報告，準備要對國民黨立委清場，避免被突襲，因此才先準備手套，因為議場其實清潔度很高，桌儀都又亮又滑，若沒有手套增加阻力，可能很快就被清場拖走，但希望手套只是備而不用。
10時40分左右，林為洲集結至議場中央開出蘇貞昌上台報告三條件，包含要求行政院召開食安會報，以及比照過往開放美牛時至美國查廠，以及中央不得對地方零檢出的自治條例指手畫腳。
林為洲說，衛福部、農委會也好，沒有資格對地方自治條指手畫腳，因為中央不是用修法程序來開放美豬，只是行政命令，行政命令想要指導自治條例這不合體例，中央應該要收回成命，否則就應該要用法律完備程序，這樣才有資格說地方自治條例與中央牴觸，以上訴求行政院只要具體回應，蘇貞昌就可以上台報告。
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