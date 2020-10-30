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蘇揆5度挑戰施政報告 林為洲、陳玉珍突現後門一陣緊張

聯合報 / 記者賴于榛蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午第五度赴立法院。記者林澔一／攝影
行政院長蘇貞昌上午第五度赴立法院。記者林澔一／攝影

歷經四次杯葛，行政院長蘇貞昌今第五度赴立法院施政報告並備質詢，但昨晚起藍營持續杯葛與被清場的傳言不斷，會前國民黨團總召林為洲與立委陳玉珍卻突然現身在蘇貞昌慣例進出的議場後門，引發現場記者與幕僚一陣緊張，不過最後蘇貞昌接受完時事訪問順利進場，陳玉珍雖在後方觀望但未有其餘動作，國民黨則依然搬出道具進議場杯葛。

對於自己恐五度遭杯葛，蘇貞昌入場前表示，光這個會期自己已經赴立法院三次上台報告了，覺得突然被這樣鬧很無厘頭，國民黨立委領人民高薪，卻不做事只會霸占主席台，也妨害了其他黨立委行使職權，又妨害民眾知的權利，實在是很對不起人民。

蘇進入議場後，藍委已霸占質詢台與備詢台，再度遭到杯葛。對於議事再度延宕。民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨必須去思考，一再正當性不足地耽誤議事進行，是否為民眾樂見？在野黨監督執政黨天經地義，但任何政黨的作為，都要被社會檢視，既然立院已邀請蘇貞昌來報告，國民黨不敢上質詢台正面對決就是心虛，呼籲國民黨還是儘早回到正常議事流程才是正辦。

蘇貞昌本會期的施政報告，分別在9月22日、10月13、16、20日受到藍委杯葛無法上台，今若無法上台將是五度遭杯葛。

國民黨仍舊將杯葛院會，不讓蘇貞昌上台報告。記者林澔一／攝影
國民黨仍舊將杯葛院會，不讓蘇貞昌上台報告。記者林澔一／攝影

蘇貞昌 國民黨 立法院

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