國民黨中央搬家政策再轉彎 黨部拍板減租樓層取代搬家

國民黨中央黨部搬家計畫確定回到原點，昨天（29日）上午再召開空間調整會議，拍板以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫方案。相關訊息下午也已通告中央黨部各單位，並溝通後續細部空間規劃細節。

黨務人士凌晨證實，由於考慮搬家作業將遭到黨產會阻擾或見縫插針，昨天會議確定以現有中央黨部與智庫的空間調整方式，取代原本的中央黨部搬家規劃；也因為是就既有空間調整，只要細部空間規劃確定，就會陸續啟動搬遷。

目前國民黨中央黨部租用中投公司所屬的八德大樓B1至5樓共6層，昨天拍板確定將退租2、3、5樓三層樓，粗估將能省下中央黨部目前年租金4600萬元逾半，將作為展延其他樓層租約使用。

目前規劃，空間調整後，須維持恆溫、恆濕環境的黨史館不動，原位於3樓的指揮中樞的黨主席與黨秘書長辦公室，將搬到4樓，夾黨史館分居大樓東西兩側。原位於4、5樓的行管會與所屬單位，3樓的副祕書長室，則全部下地至B1層。

原本位於2樓西側的組發會，核心部門將搬到目前1樓政策會所在辦公空間，部分單位則將搬至B1；原位於2樓東側的文傳會，目前規劃也將搬至1樓或B1，有黨務人士也建議，可局部調整現有媒體中心空間。

此外，原位於5樓的大陸部、位於1樓的政策會、國際部與原位於B1的革實院、青年團則將依最原初規劃，搬到智庫2、3樓辦公。B1原台北市黨部與黃復興黨部則續留，但將調整使用空間。

黨務人士指出，原黨部已傾向搬至智庫，但消息傳出後有黨務人士擔心，目前國民黨智庫大樓遭黨產會查封，但因與黨有租賃關係才未遭拍賣，若中央黨部直接搬入形同將智庫大樓收回，租賃關係解除後大樓恐遭強制處分，黨將無家可歸。

此外，現行智庫僅一個出入口，縱深不足，若中央黨部搬入，恐將不斷上演上周台灣國在智庫門前堵黨主席江啟臣戲碼。黨務人士說，這也不利於黨正常運作。

也因此，黨務人士指出，所以在昨天拍板前，黨中央仍積極尋求可承租作為中央黨部使用的新址，包含之前傳出的舊海基會大樓等，還有幾個物件在接觸中，只不過因中央黨部政治性高、過於敏感，業主不太願意承租，也讓搬家不易。

經黨內「主搬派」與「主留派」拉扯，昨天再召開空間調整會議，黨務一級主管中僅組發會主委李哲華因另有公務派代表出席，其餘全員到齊，最後拍板以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原搬遷到智庫方案，各單位也展開空間規劃。

不過知情人士表示，因中央黨部搬家規劃一路峰迴路轉，包含智庫與黨中央仍會持續搜尋可搬遷的大樓物件，以備不時之需。