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長榮大學外籍生遭殺害棄屍遺體尋獲 梁姓男子坦承犯案

為何NCC聽證會比美麗島大審更糟 游盈隆這樣解釋

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中天新聞台換照案，NCC是否中立備受質疑。 圖／本報系資料照
中天新聞台換照案，NCC是否中立備受質疑。 圖／本報系資料照

台灣民意基金會董事長游盈隆日前表示，NCC聽證會比美麗島大審更糟，引發討論。游盈隆在臉書解釋，美麗島軍法大審被告尚可在軍事法庭上高談闊論，想講什麼就講什麼，發言不太受時間限制，但NCC公聽會卻處處限制「被告」中天代表發言 ，讓這場公聽會完全無助於釐清事實，也無助於社會大眾瞭解事情的真相。

游盈隆說，當年美麗島大審，施明德在法庭上雄辯滔滔，毫不畏懼地大談「合法顛覆政權」、「中華民國獨立」等，到今天仍然被津津樂道，從某個角度看，那可以算是一場很成功的民主教育。但如今的NCC公聽會，卻讓人大失所望，整個場景類似一個法庭，有三位合議庭法官（三位NCC委員），七位公訴檢察官（七位鑑定人），幾個被告（中天代表）；七位鑑定人陸續發表意見，有的講完就走，有的留在現場；最糟糕的是，主持人給人高高在上感覺、僚氣十足，不但給「被告」中天代表穿小鞋，例如不准比照NCC用ppt，還不斷駁回「被告」若干看似合理的請求等。

游盈隆指出，要關中天或不換照，不是不可以，但一定要有具說服力的好理由，並能被社會大眾所接受，目前還看不到官方有具說服力的理由；若有那自己也可以同意。

游盈隆表示，任何真正民主憲政法治國家，不會隨意弄個理由就關掉媒體，因為言論自由與新聞自由是人民最重要的基本權利與自由，保護人民的基本權利與自由是政府存在的目的、責任與義務；台灣是民主法治國家，必須依法行政，法律主治，而非人治，否則跟中共有什麼兩樣。

游盈隆說，根據最新民調，台灣有明顯過半數（53%）的公民不樂見中天被撤照，只有不到三分之一的人樂見；主流民意不樂見中天被撤照，是一個簡單的事實。

游盈隆指出，民意或許會變，端視政府的諸般作為而定，但當民意還沒有改變，主流民意清清楚楚的時候，政府決策者必須謹慎小心，千萬不要一時衝動思慮不清，去和主流民意對撞，「後果如何？2018九合一地方大選就是最好的例子」。

游盈隆 NCC 檢察官

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