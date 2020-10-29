馬英九批民進黨無恥 顏若芳：昨是今非批評當年的自己

前總統馬英九今晚參加國民黨台南市黨部募款餐會時火力全開，痛批民進黨政府不顧國人健康執意開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口、國家通訊傳播委員會（NCC）執意要將中天新聞台撤照，是非常「可惡」、「無恥」，還激動連罵三次「無恥」。民進黨發言人顏若芳回應，馬英九今天罵的「無恥」似乎都是在批評當年擔任總統的馬英九自己，馬昨是今非的言行，令人無言。

顏若芳指出，馬英九今天親口說明2012年就是自己進口「含萊克多巴胺」美牛進口，美國牛肉這幾年在台灣進口量持續增加，「馬前總統，你今日所批評的話，難道是在罵你自己嗎？更如馬前總統今天所說的，美國豬肉多數已不用瘦肉精。對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，民進黨政府的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業，絕不會像2012年馬執政時候那樣貿然開放。」

對於NCC審查中天新聞台換照一事，顏若芳表示，2014年馬英九執政時，中天新聞台就因證照到期，由NCC依法審查，當時多數審查委員做出「否決換照申請」的意見，最後NCC則是以附加條款的方式許可換照。馬英九應該很清楚NCC是依法獨立行使職權進行換照審查，難道不是嗎？還是馬英九當年有介入嗎？

顏若芳說，退一步言，馬英九任內，2010年年代綜合台換照沒過，「不知道馬前總統是真的忘記了，還是不敢想起？對比今日馬前總統所罵的無恥，更讓人不解馬前總統是在罵自己？」

顏若芳表示，民進黨的態度，一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。