毛嘉慶：當戰爭越來越近 這是最令人安心的引擎聲？

蔡英文總統日前在臉書表示，這幾天，國軍各單位展開第四季戰備週的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路上。有人形容，這些聲音是最安心的引擎聲。

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶今天在臉書表示，半夜戰機升空，噴射巨響震耳欲聾，大白天戰車街上跑，人民遑遑不可終日。元首說，這是最令人安心的引擎聲！

毛嘉慶表示，健保即將破產，勞退都要打折給付了，年輕人低薪、高階工作流失、高房價、人口老年少子化...，還不要提瘦肉精已經要餵到嘴邊，政客還在厚黑的搞權力與資源分配。台灣的今天深陷泥淖，明天依然踩不到底，「然後你必須開始催眠自己，戰爭離你越來越近是再合理不過的事情了」。

毛嘉慶諷說，因為總統已經把戰爭的引擎油門催落去，「你必須感受她的共鳴」。連半夜都還有戰機緊急升空，證明我們的國防也有夜用加長型，好自在；聽久了就會習慣，習慣了就學會如何享受，悅耳程度不在話下。

毛嘉慶表示，然後，今早一架F-5E戰鬥機失事、飛行員失去生命，飛行員的家庭損失了一位好兒子、好先生、好爸爸。蔡英文出席榮民節活動時說，「一日是軍人、終生是榮譽」。

毛嘉慶表示，國家衰敗、民生凋敝是每個人真實的感受，而總統不以軍人犧牲的生命為憾，還要我們習慣戰爭殺人機器的引擎聲，這是什麼樣的真實啟示錄。

毛嘉慶指出，在當下的台灣，受薪階級吃不撐餓不死，每天度日子的難受，早就讓年輕人失去對未來的想望與期待。甚至在執政當局刻意的打壓下，連新聞自由、言論自由都被消磨殆盡。明天會不會更好，誰都不知道，就算知道也不敢說了。

毛嘉慶說 ，但明天、後天，未來的某一天，「若有更多的戰鬥引擎聲在你耳邊響起時，別忘了總統已經提示過我們，這是最令人安心的聲音！」