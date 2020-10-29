快訊

26個國家還在用…空軍司令部：F-5機隊沒有「老舊」問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毛嘉慶：當戰爭越來越近 這是最令人安心的引擎聲？

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨文傳會前副主委毛嘉慶。圖：取自毛嘉慶臉書
國民黨文傳會前副主委毛嘉慶。圖：取自毛嘉慶臉書

蔡英文總統日前在臉書表示，這幾天，國軍各單位展開第四季戰備週的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路上。有人形容，這些聲音是最安心的引擎聲。

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶今天在臉書表示，半夜戰機升空，噴射巨響震耳欲聾，大白天戰車街上跑，人民遑遑不可終日。元首說，這是最令人安心的引擎聲！

毛嘉慶表示，健保即將破產，勞退都要打折給付了，年輕人低薪、高階工作流失、高房價、人口老年少子化...，還不要提瘦肉精已經要餵到嘴邊，政客還在厚黑的搞權力與資源分配。台灣的今天深陷泥淖，明天依然踩不到底，「然後你必須開始催眠自己，戰爭離你越來越近是再合理不過的事情了」。

毛嘉慶諷說，因為總統已經把戰爭的引擎油門催落去，「你必須感受她的共鳴」。連半夜都還有戰機緊急升空，證明我們的國防也有夜用加長型，好自在；聽久了就會習慣，習慣了就學會如何享受，悅耳程度不在話下。

毛嘉慶表示，然後，今早一架F-5E戰鬥機失事、飛行員失去生命，飛行員的家庭損失了一位好兒子、好先生、好爸爸。蔡英文出席榮民節活動時說，「一日是軍人、終生是榮譽」。

毛嘉慶表示，國家衰敗、民生凋敝是每個人真實的感受，而總統不以軍人犧牲的生命為憾，還要我們習慣戰爭殺人機器的引擎聲，這是什麼樣的真實啟示錄。

毛嘉慶指出，在當下的台灣，受薪階級吃不撐餓不死，每天度日子的難受，早就讓年輕人失去對未來的想望與期待。甚至在執政當局刻意的打壓下，連新聞自由、言論自由都被消磨殆盡。明天會不會更好，誰都不知道，就算知道也不敢說了。

毛嘉慶說 ，但明天、後天，未來的某一天，「若有更多的戰鬥引擎聲在你耳邊響起時，別忘了總統已經提示過我們，這是最令人安心的聲音！」

戰爭 戰機

延伸閱讀

戰機教練機老了 空軍退將盼高教機趕快來

飛官朱冠甍勇敢追夢 5歲就曾和F-5E戰機合照20年後圓夢

以波麗路西餐廳為例 總統：老店創新帶來大商機

F-16V及勇鷹115年交機 F-5戰機擬全數汰除

相關新聞

台戶政系統是上海人設計？承包商：子虛烏有

戶政系統近日傳出大當機，民進黨立委劉世芳爆料戶政系統的程式原始設計師是上海人，懷疑有資安問題，承攬標案的中華電信子公司資...

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

「真是無恥啊」，前總統馬英九晚間參加國民黨台南市黨部募款餐會時火力全開，高喊痛批民進黨政府不顧國人健康執意開放含瘦肉精萊...

國家祈禱早餐會取消 20年來頭一遭

第20屆國家祈禱早餐會籌備會發出聲明，宣布取消明天在新店行道會美河堂的國家祈禱早餐會，這也是國家祈禱早餐會自2001年舉...

馬英九批民進黨無恥 顏若芳：昨是今非批評當年的自己

前總統馬英九今晚參加國民黨台南市黨部募款餐會時火力全開，痛批民進黨政府不顧國人健康執意開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口、國...

毛嘉慶：當戰爭越來越近 這是最令人安心的引擎聲？

蔡英文總統日前在臉書表示，這幾天，國軍各單位展開第四季 戰備週的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路...

蘇貞昌30日赴立院施政報告 國民黨團將繼續杯葛

行政院長蘇貞昌30日將第5度赴立法院提出施政報告並備質詢。國民黨團總召林為洲今天說，仍將杯葛院會；民進黨團書記長莊瑞雄指...

考試院撤回監試法修正案 審慎研討監試制度

考試院今天表示，考試委員認為監試法的修正還有審慎研析的必要，考試院長黃榮村認為還要溝通協調再報考試院審議，因此考試院先撤...

最討厭三人蘇背鍋 馬、韓親中惹反感

蘇貞昌內閣滿意度雖高，但近期因為萊豬、中天與疫苗等爭議，也讓他成為最不受歡迎的政治人物。台灣民意基金會近日公佈政治人物不受歡迎民調，行政院長蘇貞昌以15.2%居首，超越前總統馬英九的9.9%與前高雄市

港湖女神成箭靶！高嘉瑜「做自己」 聯手他黨惹怒同志

「港湖女神」高嘉瑜最近人氣旺到被柯文哲點名參選基隆市長，還有人認為她是參選台北市長的黑馬，卻被黨內批評她搏版面衝聲量，不惜消費同志，她最近在財委會和民眾黨、時代力量聯手刪減金管會主委黃天牧的特別費，惹得吳秉叡不爽揚言「不然來表決！」連藍委也為黃護航。

【重磅快評】慶祝光復節，劉世芳和陸委會誰不倫不類？

國民黨舉行「台灣光復75周年音樂會」，引來民進黨立委劉世芳昨天在立法院質詢國史館館長陳儀深時痛批「不倫不類，不符歷史認知...

長期停擺的食安會報到底何時開？陳時中沒有答案

立法院社福及衛環委員會聯席會議今審「動物用藥殘留標準」等案，朝野立委程序發言不斷，審議進度緩慢。多位立委追問行政院食品安...

因為愛家 更能照顧到自己 專訪立法委員蔣萬安

不少人都看過蔣萬安在立法院質詢的影像，但大概很少人能夠想像他穿著泳褲在海邊戲水的場景。蔣萬安回憶今年暑假，和妻小到墾丁出遊的心情：「當下民眾認出我時，我其實有些難為情

熱門新聞

台東志航墜機飛官朱冠甍上尉 送醫搶救宣告不治

台東F-5E戰機失事墜海 飛行員送醫搶救

失事飛官頭部嚴重外傷 退休飛官：疑跳機撞擊座艙

影／立委爆料「戶政系統設計師」是上海人？ 內政部：若屬實歹誌大條

影／殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。