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獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

台戶政系統是上海人設計？承包商：子虛烏有

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

戶政系統近日傳出大當機，民進黨立委劉世芳爆料戶政系統的程式原始設計師是上海人，懷疑有資安問題，承攬標案的中華電信子公司資拓宏宇發出聲明澄清「內容純屬謬誤」，且願接受國安、調查單位或內政部執行確認調查。

資拓宏宇聲明如下：

本公司承攬任何客戶應用程式開發工作，一律嚴守個人資料保護法及客戶資料保密協議。此外，客戶之機密資料均由客戶直接管理，本公司無法取得客戶之機密資料，因此，絕無資安與國安議題。

本公司承辦每個戶役政系統之標案，依照內政部契約要求，設計、開發人員確無上海人或大陸籍人士，且名冊皆送交予內政部依規定審查，爆料人所指稱為子虛烏有。

本公司對於參與開發戶政系統之人員，皆經過履歷資料之審查及面談確認，絶對無上海人或任何大陸籍，是項報導屬嚴重謬誤。

為正視聽，本公司公司願接受國安、調查單位或內政部執行確認調查。

內政部 上海 國安

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