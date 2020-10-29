獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

「真是無恥啊」，前總統馬英九晚間參加國民黨台南市黨部募款餐會時火力全開，高喊痛批民進黨政府不顧國人健康執意開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口、NCC執意要將中天新聞台撤照，是非常「可惡」、「無恥」，還激動的連罵三次「無恥」。

馬英九說，美國生產的豬肉多數已不用瘦肉精，沒有道理大陸人吃沒瘦肉精的美國豬肉，民進黨卻要台灣人吃「萊豬」；當年他任內堅持對美國肉品進口必須「牛豬分離」，豬肉含瘦肉精不能進口，當時民進黨也強烈拒絕美豬，而今美國出口的多數不是「萊豬」，民進黨卻主動開放「萊豬」，不顧國人健康國，實在可惡無恥。

他強調，國民黨不反美、是反對有害健康豬肉，希望台灣人都「歡迎美豬、反對萊豬」。馬英九還提到，連民進黨的游盈隆都說，ＮＣＣ的作為，比40年前的美麗島軍法大審更糟糕，民進黨開自由民主倒車，非常可惡無恥。

國民黨晚間在永康區館舉辦募款餐會，邀請前總統馬英九及黨主席江啟臣會參加，兩人逐桌敬酒。江啟臣致詞表示，台南最近三年都舉辦募款餐會，這次募款因黨財務及疫情影響，他的壓力特別大，不過看到現場出席踴躍又滿滿熱情，讓他感到欣慰，對「藍天再現」更充滿希望。