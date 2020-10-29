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考試院撤回監試法修正案 審慎研討監試制度

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院今天表示，考試委員認為監試法的修正還有審慎研析的必要，因此考試院先撤回今年初報請立院審議的監試法修正案，圖為考試院大門。本報資料照片
考試院今天表示，考試委員認為監試法的修正還有審慎研析的必要，因此考試院先撤回今年初報請立院審議的監試法修正案，圖為考試院大門。本報資料照片

考試院今天表示，考試委員認為監試法的修正還有審慎研析的必要，考試院長黃榮村認為還要溝通協調再報考試院審議，因此考試院先撤回今年初報請立院審議的監試法修正案，考選部將於近期內依行政程序研擬具體可行方案，再送考試院審議。

考試院表示，今天召開第13屆第8次會議討論考選部提報的「監試制度檢討及修正方案」，與會考委表示對於監試制度修正方案，還有審慎研析的必要，黃榮村認為需再跟相關機關溝通協調，請考選部妥適處理後，再行報考試院審議；考試院會決議循程序先行撤回今年2月14日報請立法院審議的監試法修正案。

考選部表示，現行各項國家考試設有監試制度，監試法明定監試人員由監察委員擔任，以及考試進行程序等監試事項，一直以來，考試的典試事務和監試任務分立實施並無窒礙之處；但2005年2月1日至2008年7月31日計3年半期間，曾因無監察委員執行監試事項，國家考試仍順利舉行，引發多年來各界對於監試法及監試制度存廢問題的討論，立法院歷來也有廢止監試法的相關提案。

考選部表示，因此考選部將近來社會各界對監試法存廢的多元意見彙集後，提出對於監試制度可能的興革方案，在聽取第13屆新任考試委員意見後，作為未來研議的方向。

考試院表示，國家考試的舉辦早已獲得國人普遍信賴，建立相當的社會公信力，有關監試制度檢討及修正方案，考選部將於近期內依行政程序研擬具體可行方案，再送考試院審議，在考試公信力基石上，配合國家發展及社會需求，全力健全並落實執行公務人員、專技人員考試制度，以維護國家考試的公平、公正、公開。

考試院 黃榮村 立法院

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