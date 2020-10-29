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最討厭三人蘇背鍋 馬、韓親中惹反感

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

蘇貞昌內閣滿意度雖高，但近期因為萊豬、中天與疫苗等爭議，也讓他成為最不受歡迎的政治人物。台灣民意基金會近日公佈政治人物不受歡迎民調，行政院長蘇貞昌以15.2%居首，超越前總統馬英九的9.9%與前高雄市長韓國瑜的7.7%。究其原委，蘇貞昌是因內政問題承受砲火，馬、韓則是因為兩岸立場與主流民意不同。

內政爭議蘇揆失民心

台灣民意基金會的民調顯示，蘇貞昌榮登最不受歡迎的政治人物榜首。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蘇貞昌是行政院長，許多內政民生議題，如萊豬、中天、疫苗暫緩施打等近來都引發很多爭議，雖然蘇內閣的滿意度還有56%左右，但蘇貞昌承接不少內政議題的炮火，而不受民眾歡迎。

另外，行政院在萊豬議題上也缺乏與民眾溝通的誠意，行政部門透過公文限制地方政府權限，而民進黨立法院黨團也無法發揮制衡行政部門的效果，這也讓蘇貞昌的不受歡迎度上升。而蘇貞昌之前還要求NCC要打假新聞，NCC便對中天進行開罰，政治干涉獨立機關的觀感很嚴重，也讓民眾產生高度不信任感。

一般認為，蘇貞昌擔任行政院長，必須執行蔡英文總統的決策，親上火線，只好為蔡總統背黑鍋，讓蔡總統得以避在幕後，不用承受政策砲火。

馬、韓親中言論遭反感

至於馬英九、韓國瑜分別位居第2與第3，游盈隆則認為，關鍵原因在於2人發表的論述常和台灣主流民意唱反調，如馬英九之前宣稱兩岸若開戰，台灣「首戰即終戰」的論述，對於中國比較保留、溫和的態度也會讓許多民眾，尤其是年輕族群從太陽花學運開始就對馬英九感到高度不滿。

而韓國瑜雖然從2018年縣市長大選中贏下高雄市長，但他在選後多次違背選前承諾的政見，加上網路媒體的發達，他的負面形象（如遲到、親中等）也被放大檢視，讓他雖然有韓粉的高度支持，卻也引發其他民眾高度反感。這股浪潮從2020總統大選一路延燒到高雄市長補選，以致被高雄人投票罷免，讓韓國瑜很快在台灣政壇殞落。

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蘇貞昌 韓國瑜 行政院

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