【重磅快評】慶祝光復節，劉世芳和陸委會誰不倫不類？

國民黨舉行「台灣光復75周年音樂會」，引來民進黨立委劉世芳昨天在立法院質詢國史館館長陳儀深時痛批「不倫不類，不符歷史認知」，還要國史館「追溯歷史，專案研究，還原事實」。總之，就是對國民黨「慶祝台灣光復節」這件事不滿意。

身為國史館館長，陳儀深的回答倒也很「政治正確」，還一路扯到過去10月31日蔣公誕辰紀念日、3月29日青年節也都放假，但現在就不放假了。當劉世芳問到國史館過去辦「抗戰70周年學術研討會」時，陳儀深直接了當說，「該研討會是馬政府時代舉辦，屬於國民黨史觀」。

綜合劉世芳和陳儀深的講法，大概就是不認同「八年抗戰」和「台灣光復」的史觀。確實從政治主張來看，一大部分主張台灣獨立的人士，從法理上否定中華民國「光復」台灣的正當性，甚至主張「八年抗戰和台灣無關」。這也合理解釋，為什麼民進黨政府上下對「慶祝光復節」活動紛紛走避，甚至奚落者有之，批評者有之。

不過，就當本月中旬傳出大陸也要辦「台灣光復節」時，同樣屬於民進黨政府的陸委會發言人邱垂正卻公開表示，「我們這邊要慶祝(台灣光復)很自然」，「開羅宣言內容是將台灣歸還給中華民國」。換句話說，陸委會一方面認同「台灣辦光復節」活動，一方面認同「法理上台灣歸還中華民國」，這與劉世芳、陳儀深的認知，簡直是天南地北。

而且，不只是陸委會，近年來民進黨的蔡英文總統自己也以「中華民國派」自居，雖然有偷換概念、將「中華民國等於台灣」的概念包裝在論述中，但不管怎麼包裝，若否定中華民國統治台灣的法理基礎，蔡英文的中華民國總統、陳儀深的國史館館長，甚至劉世芳的中華民國立法委員身分正當性，也都完全不存在。劉世芳、陳儀深打臉陸委會、蔡英文的同時，也是打了自己的臉。

劉世芳和陳儀深的史觀，不外乎就是為「台獨」找法理和歷史基礎，但短短半個月前，民進黨大老邱義仁公開說台灣「除非瘋了，才會推動台獨」，就揭示了民進黨在國家立場的矛盾。很難想像，「不推動台獨」、「承認中華民國接收台灣的法理基礎」、「反對慶祝台灣光復節」、「反對八年對日抗戰歷史論述」竟可以同時存在於同一個政府、同一個政黨。這不僅僅是「多元主張」，而是赤裸裸的欺騙選民了吧。