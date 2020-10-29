國家祈禱早餐會取消 20年來頭一遭

第20屆國家祈禱早餐會籌備會發出聲明，宣布取消明天在新店行道會美河堂的國家祈禱早餐會，這也是國家祈禱早餐會自2001年舉辦以來首度取消。

第20屆國家祈禱早餐會籌備會表示，由台灣眾教會同心籌辦近一年，並獲蔡總統允諾參與，原訂於2020年10月30日舉辦之第二十屆國家祈禱早餐會，在獲悉蔡英文總統日前，公開號召民眾於10月31日一同參與同志遊行活動後，引發了教會內部不同的意見與討論。

籌備會表示，是次國家祈禱早餐會主題「愛無國界」，除深切表述基督大愛的包容性外，更無意引發各界因意見不同，所可能帶來之對立。因此大會於10月28日告知蔡總統此一顧慮，並蒙蔡總統於隔日，透過管道表達尊重與理解。「我們對蔡總統積極顧念不同意見，並不願為社會或教界帶來任何撕裂與傷害的回應，表達肯定與感謝。」

籌備會指出，值此時刻，為避免不必要的誤會，也基於教會對不同價值觀恆久忍耐與恩慈的信念，國家祈禱早餐會決定，停辦第20屆國家祈禱早餐會，據此以「愛」的具體行動，跨越國界、族群、立場與價值觀。

今年的國家祈禱早餐會籌備會，日前因內部以新店行道會牧師張茂松為主的部分人士，不滿蔡英文總統邀請民眾參加同志大遊行，在會內大肆批判蔡總統，進而提出「建議蔡總統不必到場，另委派政府官員出席即可」的建議。

此一主張令台灣基督長老教會不滿，拒絕為該籌備會原本要發出的聲明背書，於稍早發表聲明表示，不參加「第20屆國家祈禱早餐會」，自即日起退出該屆籌備會。

由於台灣基督長老教會在台灣的教友眾多，且在教會中影響力極大，因此，台灣基督長老教會的退出，令籌備會備感壓力，宣布取消本屆國家祈禱早餐會，應是為了反擊台灣基督長老教會的退出。