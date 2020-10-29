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不滿總統邀「同遊」 長老教會退出國家祈禱早餐會籌辦 總統府：仍祝福活動圓滿

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統日前透過社群平台邀請民眾參加10月31日同志遊行，「第20屆國家祈禱早餐會」籌備會以此為由「建議蔡總統不必到場，另委派政府官員出席即可」。總統府發出聲明表示，不樂見籌辦團體為此爭紛，總統婉復出席，也不會另委派代表與會，但仍祝福活動圓滿順利。

不滿「第20屆國家祈禱早餐會」籌備會決定的台灣基督長老教會，也發表聲明表示，不參加「第20屆國家祈禱早餐會」，自即日起退出該屆籌備會。

台灣基督長老教會表示，蔡總統與執政團隊面對「新冠肺炎」、中國軍機擾台等危機，在防疫、國防、經濟等各方面有良好成績，台灣在國際上的支持和聲譽，更是愈加亮眼。該會與眾教會應當予以肯定，時常為國家和總統祈禱。然而，籌備會在正式邀請總統出席之後、於舉辦前夕僅為單一議題經多數決而建議總統不到場，已經不符合本會自2001年首屆國家祈禱早餐會參與至今的宗旨，不得不痛心的拒絕參加本屆國家祈禱早餐會。

總統府發言人張惇涵表示，《司法院釋字第七四八號解釋施行法》是基於大法官釋憲及公民投票結果，經由立法院通過的法律。誠如羅馬天主教教宗方濟各日前所言：「同志有權組成家庭。他們是上帝的子民，有權建立家庭。沒有人應該為此被趕出去或是變得悲慘。」

張惇涵表示，今年國家祈禱早餐會以「愛無國界」為主題，而台灣能夠成為亞洲第一個婚姻平權合法化的國家，就是具體實踐了台灣是透過民主捍衛人權，同時展現台灣社會多元與包容價值的重要里程碑。

同志遊行 總統府發言人 婚姻平權

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