近期兩岸局勢 邱國正：比一般緊張很多 情報戰更激烈

中共軍機近來頻擾台，兩岸情勢受關注。國安局長邱國正今天在立法院表示，兩岸情報戰工作確實更激烈，因情勢使然，更加彰顯情報工作的重要性。談及兩岸局勢，邱國正說，「以往所沒有的，現在看到了，當然緊張」。

立法院外交及國防委員會今天進行國安局業務報告、備詢，民進黨立委羅致政詢問，目前兩岸間的情報戰，是否有升級情形且更為激烈。邱國正，的確更激烈，有很多工作因為情勢使然，而更顯得重要。

羅致政表示，美國資深中國問題專家傅立民指出，台灣的國安局從上到下，已經被中共國安部滲透，是否該有所回應。邱國正表示，這是完全錯誤的言論，不管是誰提出這樣講法，都不要錯估國安局。

邱國正在回答藍委洪孟楷質詢時也則表示，現在台海狀況比一般緊張很多，但任何有可能發生的狀況，都要觀察看有沒有需注意的徵候，「提高警覺是正常的，現在這個階段，哪一個不會提高警覺再注意」。