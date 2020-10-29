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議員要求瘦肉精零檢出 苗栗縣政府團隊全部舉手贊同

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
美豬進口在即，苗栗縣議員鄭碧玉今天總質詢，關心縣府如何因應。記者范榮達／攝影
美豬進口在即，苗栗縣議員鄭碧玉今天總質詢，關心縣府如何因應。記者范榮達／攝影

美豬明年進口，苗栗縣議員林寶珠今天總質詢要求縣府把關零檢出，縣府團隊應林寶珠要求，全部舉手表態贊同萊克多巴胺（瘦肉精）零檢出，衛生局長張蕊仙說，苗栗縣食品安全衛生管理自治條例如果修正有規定，衛生局會貫徹。

苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，林寶珠質詢指出，美豬進口在即，縣府要捍衛鄉親的健康，有沒有及早因應措施，推動食品安全衛生管理自治條例修法，具體納入瘦肉精零檢出，並有所依循，此外，國中、小營養午餐食材有沒有相關規範。

張蕊仙、縣府教育處長邱廷岳答覆，2016年苗栗縣食品安全衛生管理自治條例草案，曾列入動物用藥零出規定，後來通過自治條例，回歸食品安全衛生管理法的規定，如果自治條例修正納入瘦肉精零檢出，衛生局將會貫徹執行。

苗栗縣議員鄭碧玉也關心教育處如何監督營養午餐廠商，教育處長邱廷岳表示，全縣146所國中、小營養午餐，其中，公辦公營、公辦民營部分，契約規定應使用台灣豬肉，另有40多家學校團膳契約規定優先採用台灣豬肉，教育處近期將召開會議，修改契約成採用台灣豬肉，如果查出違規，將處以罰款或停止契約。

美豬進口在即，苗栗縣議員林寶珠今天總質詢，關心縣府如何因應。記者范榮達／攝影
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衛生局 苗栗縣 食品安全

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