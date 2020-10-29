首赴退輔會 蔡總統：在這塊土地生活都是重視的家人

蔡英文總統上任後，今天上午首度前往退輔會出席榮民節慶祝大會。她在致詞表示，這幾年來，政府積極推動長照2.0，對榮民照顧也是強化社會安全網絡非常重要的一環。蔡總統並說，台灣社會是一個大家庭，在這塊土地上生活的每個人都是我們重視的家人。

蔡總統今天出席「退輔會微電影『看見榮民』首映暨第42屆榮民節慶祝大會」，她表示，今天藉著這活動向獲得表揚的榮民楷模和傑出榮民表達敬意，謝謝你們持續貢獻社會，盡心盡力，她也向全國榮民、榮眷致上最深摯的問候和祝福。全國各地，許多榮民透過善行、義舉默默支持社會，希望把這些故事傳遞給更多人知道。

蔡總統說，之前推出的一部退輔會微電影中，看到榮民前輩說出自己的故事，讓大家了解到，他們多麼為身為軍人為榮，又如何把軍中訓練運用在職場、在社會服務上。今年的這一部微電影，主角就是這五位榮民前輩，雖然他們已經離開我們了，但她相信，大家從影片場景和介紹，都能感受到他們生前堅持和努力。

蔡總統說，有一段旁白說，這每一筆捐款都來自老先生刻苦的付出生活，無論是忍受炎熱天氣省下的冷氣費，或是在海邊成千上萬石頭中尋找可以賣錢的鵝卵石，這五位榮民前輩做法不同，但目標都是一樣。他們把一點一滴努力換來的積蓄，用來幫助人們的生活，這樣的付出令人非常敬佩和感動，未來退輔會會持續做好輔導和職訓工作。

蔡總統表示，這幾年來，政府積極推動長照2.0，對榮民照顧也是強化社會安全網絡非常重要的一環。她希望退輔會要善用在地19所榮民服務處，作為整合地區資源的平台，加上各地榮民之家與榮總分院，讓中央和地方政府、及民間社福組織等單位密切合作，提供榮民更完善照顧服務。台灣社會是一個大家庭，在這塊土地上生活的每個人都是我們重視的家人。今天透過這個微電影，我們也看見家人的付出。