國民黨推特酸蔡圖遭圍剿 李正皓：政治攻防當辦家家酒

國民黨官方推特前天貼出一張將中共前領導人毛澤東「P圖」成蔡英文總統圖片，諷刺蔡推動獨裁權，卻引發外媒群起圍剿與綠營網軍反擊。名嘴李正皓分析，整起事件核心不在國民黨對蔡批評有無道理，而是把政治攻防當成扮家家酒在玩。

李正皓表示，國民黨開始經營推特是好事，但當民進黨在推特上發動攻擊時，國民黨推特僅1.8萬粉絲夠嗎？是否有學者、專家或意見領袖擔任推特友軍？推特人頭機器人帳號準備多少？國際與台灣媒體友軍（如果有的話）有同步發動？

李正皓說，如果上述這些都沒準備好，這不就像是一群兵力不足、戰場不熟、武器不精良，又無友軍支援的娃娃兵部隊？這樣的娃娃兵部隊中，又有一個二百五的兵突然在暗夜開了一槍的結果，不就是被圍剿殲滅？

李正皓指出，推特跟臉書是不同的戰場，其中差異也不是只有一個中文一個英文而已，國民黨還沒準備好就踏入了一個不熟悉的戰場，根本把政治攻防當扮家家酒在玩。

李正皓提醒，民進黨比大多數藍營的人所能想像的更能打、更會打、更愛打；如果一邊是特種部隊、另一邊是戰鬥經驗不足的娃娃兵（不是指年紀），請問這樣要怎麼打？