中天新聞換照案 羅文嘉：執照不是一次拿到、萬年享有

前立委黃國昌晚間在臉書爆料「旺中微信群組截圖」，流出內容提到民進黨前秘書長羅文嘉指旺中集團收受「對立政府」資助，群組內指示「可大批羅文嘉」。羅文嘉今天表示，他支持新聞自由，但他不會傻傻認為支持中天可以再拿新執照叫新聞自由。他也說，執照不是一次拿到、萬年享有。

羅文嘉在臉書上表示，旺旺中國2007至2018年財報顯示，旺旺中國近11年領取中國大陸政府補助金約新台幣152.6億元，「證據顯示，做為集團大老闆，11年來，他一手拿老共近152.6億元，一手幾乎無事不指示，新聞要怎麼做，批誰打誰、挺誰拱誰，九二共識要如何，兩岸一家親要如何，無事不呼應老共政治主張，去年跟台北市長柯文哲互嗆時，還主動承認自己跟國台辦的關係與政治共識。」

羅文嘉說，他支持新聞自由，但不會傻傻認為支持中天可以再拿新執照叫新聞自由。新聞自由是屬於新聞媒體享有的言論自由。中天是中共獨裁集團的宣傳體，不是台灣民主社會的新聞媒體。況且，衛星廣播電視法規定很清楚，執照有效期六年，不是一次拿到、萬年享有，執照到期本來就歸零，想要再拿新照也要符合法律規範，不僅程序與內容要合法，取得新照的正當性與社會說服性，還有新聞專業性都要接受嚴格檢驗。

羅文嘉說，如果視執照為禁臠，違反新聞專業，綁架新聞工作者，為所欲為。同時毫不遮掩做敵國宣傳機器，至於堂而皇之用公司組成手法領取敵國鉅額補助，就不在話下。「然後說，你們一定要再給我新執照，否則就是破壞新聞自由。哀哉。」