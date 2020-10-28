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罷陳致中二階連署期限將至尚未達標 罷捷1120送件

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前鎮、小港區選民發起罷免民進黨市議員陳致中，二階連署期限到11月2日。本報資料照片
高雄市前鎮、小港區選民發起罷免民進黨市議員陳致中，二階連署期限到11月2日。本報資料照片

高雄市發起罷免市議員陳致中的前鎮小港區選民，最晚11月2日要送出第二階段罷免連署書，但到今天止，連署約2萬多份，還不到法定的2萬80600多份，發起罷免的社群最近疾呼「連署書回娘家」。對於罷免連署，陳致中不表示任何看法。另，罷免市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，二階連署已有3萬多份，預計11月20日送中選會審查。

發起罷免陳致中的網路社群發言人郭倫豪表示，最後幾天一直在衝刺，期盼更多人參選連署，二階連署份數差不多2萬多，和法定連署數2萬80600多份有一些距離，11月2日之前可望衝刺到送件份數，但其中可能會有被刷掉的份數，所以送給中選會之後，還是會繼續連署以備補件。

「連署書回娘家！」參與連署罷免陳致中的民眾不斷呼籲已拿二階連署書的人趕快連署，並送到連署點。郭倫豪說，最後幾天衝刺階段會到街上尋求連署，有信心在2日送出足夠份數的二階連署書讓選委會審查。

「鳳山清捷隊」在送出罷捷一階連署書之前就備妥了3萬多份連署書要當二階連署書，發言人徐尚賢表示，目前一面到市街宣傳請鳳山選民連署，一面請之前連署的選民補填中選會的二階連署書，雖然3萬份已超過二階的法定份數2萬8783份，要為可能被刪除相當份數做準備，朝4萬份努力。

徐尚賢說，按選罷法規定和選委會的告知，二階連署書要在11月23日之前送出，鳳山清捷隊預計提早到11月20日就送出。

面對二階罷免連署，黃捷淡定以對，繼續勤於到議會登記質詢，持續反映民情、為基層發聲。

發起罷免高雄市議員黃捷的高雄市鳳山選民，預計11月20日送至少3萬份二階連署給選委會審查。本報資料照片
發起罷免高雄市議員黃捷的高雄市鳳山選民，預計11月20日送至少3萬份二階連署給選委會審查。本報資料照片

罷免 陳致中 中選會 黃捷

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