台美印太民主治理諮商會議落幕 將在三大領域優先合作

外交部今天表示，台美於今天召開第二屆「台美印太民主治理諮商」總結會議，美國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）及美國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）上個月訪台時已和我方進行這次對話會議，今天再召開總結會議，台美未來將持續與美國等理念相近國家深化合作，分享在促進宗教自由、婦女經濟賦權、打擊網路假訊息、透明政府及公正選舉等領域的經驗。

外交部表示，這次會議採實體及視訊混合方式辦理，台北端在美國在台協會台北辦事處（AIT/T）以實體方式辦理，與華府端進行視訊對話。會議首先由外交部長吳釗燮以視訊致詞，戴斯卓則代表美方致詞並主持會議，美國國際民主協會、國際共和研究所、國家民主基金會、自由之家、台灣民主基金會、台灣海外援助發展聯盟、開放文化基金會及勵馨基金會等台美公民社會團體參與。

戴斯卓表示，今天落幕的「美台印太民主治理諮商」會議代表了美國及台灣共同努力，進一步落實台灣在保護及促進整個印太地區人權和基本自由方面可做出的貢獻，藉由攜手合作，美台能夠在印太地區，更有效地敦促政府回應民情、賦權公民、並鞏固區域組織。

AIT處長酈英傑表示，公民社會與社團組織是台灣充滿活力的民主制度核心，他們為台灣在良治與人權領域上的出色成就，扮演了關鍵角色，同樣地要是沒有公民社會夥伴的付出，美國在海外推廣民主與基本自由的努力，恐怕也無法如此生氣蓬勃，這些由美國、台灣及其他民主社會所共享的價值觀，是推動自由且開放的印太地區的一大重要關鍵，他希望透過今天的對話，探討如何讓台灣的夥伴更進一步把民主自由的光芒，加倍閃耀地照亮印太地區和世界的其他地方。

吳釗燮致詞時表示，台美去年共同宣布成立這個對話機制，過去一年來雙方討論如何在印太地區持續深化合作促進自由、民主、婦女賦權及良善治理，已有豐碩成果。吳釗燮說，台灣是捍衛自由民主的堡壘，中國大陸近期密集的挑釁行動不僅針對台灣，將持續影響整個區域的和平穩定，呼籲所有民主國家保持警覺。