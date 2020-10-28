國民黨推特將蔡英文繪製成毛澤東 民進黨怒批丟臉

國民黨在推特官方帳號放出一張將蔡英文總統繪製成中共前領導人毛澤東的圖片遭民進黨抗議，民進黨發言人謝佩芬表示，蔡英文是民選總統，毛澤東是獨裁者，如何類比？推特是全球網友慣用的社群平台，國民黨將國內政治鬥爭拿到推特上，還遭外媒批評，真是丟臉丟到全世界去。

謝佩芬說，國民黨竟會在國際社群平台做出如此的發文，令人感到不可思議，不但有許多網友在這則推文下留言嘲諷外，還被像是華爾街日報、彭博社等國際媒體的記者點名批評，甚至有法國智庫的學者直說國民黨「可悲」並建議國民黨應該「了解自己的歷史多一點，並負責任一點」，不但是鬧了國際笑話，更是丟盡民主國家的臉。

謝佩芬表示，國民黨將國際社群平台拿來當負面鬥爭的工具，如今還拿以非常荒謬的圖卡抨擊自己國家元首，民進黨作為民主國家的政黨，看到國民黨這樣的行為，真感到不好意思。國民黨應認真檢討在國際社群平台發文的內控機制，不要再因發文淪為國際笑柄、讓台灣蒙羞。