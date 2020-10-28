中常會談美大選 蔡英文：無論誰當選台灣堅持價值不變

民進黨中常會今天邀請政治大學東亞所教授楊昊以「前瞻2020美國總統大選的可能結果與影響：選情動態、政策趨勢、美中格局、印太秩序與美台關係」為題進行專案報告，報告中也指出，若川普當選，原則上，美國的「一中政策」與對兩岸關係的戰略模糊策略仍會持續。台美關係將穩定發展，不因選舉結果而有所變化。

民進黨主席蔡英文在聽取報告後指出，無論是哪一位政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

報告中也說，若是拜登勝出，東協與美日澳印四方會談機制將強化。拜登就任初期，預計將會維持美軍的南海活動，顯示對聯合海洋法公約與2016年南海仲裁的支持。拜登政府也會加強與區域內盟邦的溝通與協調，以修補彼此的信任。嫻熟外交與國際事務的拜登，應該能重建美國在東協心中的地位。拜登政府也會強化區域多邊機制，拜登政府也會利用這些區域場合，與中國展開外交協商，積極促使中國在經濟開放之餘接受人權規範。

報告中也指出，對台灣而言，美國大選之後將由兩個改變與不變。不變的是川普及拜登在推薦美國國家利益的核心目標一致，另一個不變是台美關係仍為台灣對外關係的重中之重，台灣應致力於貢獻區域中的穩定與繁榮。至於兩個改變，第一則是美國因應中國的方法與政策工具作為、手段可能改變；第二則是台灣應該要更積極地強化雙邊主義與多邊主義。

蔡英文在聽取報告後指出，美國總統大選即將在下周舉行，她知道國人都很關心大選結果，不過她要強調，無論是哪一位政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

蔡英文說，過去一段時間，台灣堅守民主價值，作為區域和平的重要貢獻者及國際社會良善力量的努力，也得到美國主流民意及朝野政黨的支持。近期以來，美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項法案，行政部門也有多位高層官員訪台，也通過多次軍售案，台美關係的進展，都是國人有目共睹。

蔡英文說，她要再次強調，選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。