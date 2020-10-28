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綠委催生李登輝圖書館 國史館：優先設歷任總統圖書館

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
國史館館長陳儀深。記者曾吉松／攝影
國史館館長陳儀深。記者曾吉松／攝影

國史館編列在前瞻基礎建設計劃第2期預算在去年遭立法院凍結五分之一，今天在立法院財政、司法及法制委員會順利解凍。不過，朝野立委的焦點不在被凍結的預算，都鎖定是否應設置故總統李登輝紀念圖書館，及兩蔣日記內容何時可以公開等兩大議題。

有關李登輝紀念圖書館的部分，國史館在書面報告，及國史館館長陳儀深詢答時表示，民間期盼政府參考美國總統圖書館的範例，修訂相關法令，籌設李登輝紀念圖書館，國史館也成立「總統副總統文物管理條例修正草案研修小組」，以美國的「總統文件法」及韓國的「總統檔案管理法」為師法對象，將總統檔案納入條例草案中一體管理，並增訂設置歷任總統檔案館、圖書館或文物館的法源依據。

陳儀深表示，台灣不像美國地大物博，每一位總統在故鄉都有獨立的紀念圖書館，現在正推動修正總統副總統文物管理條例，至少先有法源基礎，國史館考慮優先成立歷任總統圖書館，個別總統的部分交由民間（如基金會）進行，只要合乎規範，國史館都會協助提供文物，豐富其館藏。

不過，民進黨立委管碧玲認為，應該獨立設置李登輝紀念圖書館，前總統蔣中正與蔣經國都有獨立的紀念事業，如果李登輝可以比照辦理，將能對台灣的民主鞏固扮演社教文化的角色，「但將李登輝的紀念事業和歷任總統放在一起，這是對於這個偉大歷史的淡化處理」。

管碧玲表示，她已在草擬「國立李登輝總統紀念圖書館組織法草案」，最近就會展開連署。民進黨立委林楚茵則質詢，若要建立總統圖書館還需一段時間，但民眾必須對李登輝有更多了解，目前是否有規劃進行李登輝的紀念特展？委員會最後通過臨時提案，建請國史館盡速研議辦理「李登輝前總統紀念特展或巡迴展」。

國民黨立委李貴敏關切兩蔣日記處理進度。陳儀深表示，目前還在訴訟階段，若最終若勝訴定讞，兩蔣日記必須運回來；不過，國史館已就日記內容有關總統職權有關的抄錄工作，取得與美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭合作，預計明年可以公布。

前總統蔣經國兒媳蔣方智怡在2004年將「兩蔣日記」送到美國史丹佛大學胡佛研究所暫存，史丹佛大學為避免爭議，在美國提起確認所有權訴訟，將所有可能成為文物所有權人的蔣家後代列為被告；後因蔣方智怡將文物權利移轉給國史館，史丹福大學也追加國史館為被告。

國史館2015年以「法庭不便利」為由，向美國法院聲請將兩蔣文物權利訴訟移轉回台獲准，同年11月國史館在台提起民事訴訟，台北地院今年6月判決，兩蔣擔任總統期間的235項文物所有權歸台灣，並由國史館管理，非任職總統時期的232項文物則歸蔣家人所有，全案可上訴。

國史館 李登輝 圖書館

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