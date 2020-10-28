遏阻陸籍抽砂船「越界抽砂」 政院擬重罰8千萬、關7年

馬祖海域近期出現密密麻麻的陸籍抽砂船越界抽砂，行政院會明則預計通過兩項修法，針對在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰，提高到1年以上、7年以下，得併科8千萬元以下罰金。

為遏止違法抽砂行為，馬祖昨起就由海巡署艦隊分署北機隊新北艦、馬祖海巡隊10037艇、3538艇協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間海域針對違法抽砂船進行取締。除了加強執法，行政院也加重相關罰則。

行政院發言人丁怡銘受訪時表示，明天院會預計討論「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案及「土石採取法」第36條修正草案，針對在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰，提高到1年以上、7年以下，得併科8千萬元以下罰金，並增訂供犯罪用之船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視需要加以拍賣或變賣，或專案報准妥速處置没收物之規定。

現行「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條規定，中華民國專屬經濟海域或大陸礁層，故意損害天然資源或破壞自然生態者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5千萬元以下罰金。

至於目前的「土石採取法」第36條則明定，未經許可採取土石者，處新台幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰，直轄市、縣(市)主管機關並得限期令其辦理整復及清除其設施，屆期仍未遵行者，按日連續處新台幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰至遵行為止，並沒入其設施或機具。必要時，得由直轄市、縣(市)主管機關代為整復及清除其設施；其費用，由行為人負擔。