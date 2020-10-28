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官方推特諷蔡英文是毛澤東挨批 國民黨：綠色恐怖

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨推特諷刺蔡英文總統。圖擷自國民黨推特
國民黨推特諷刺蔡英文總統。圖擷自國民黨推特

國民黨官方推特轉載蔡英文總統被P成毛澤東的網路圖片，引發綠營不滿。國民黨表示，此圖目的是突顯蔡政府獨裁極權、打壓台灣言論自由的現在進行式，提醒全體國人及國外朋友，在民進黨執政下，台灣即將失去新聞自由、言論自由，成為綠色一言堂；如此支持言論自由的呈現，竟然被綠媒、酸民進行政治審查，正反映出這是如何諷刺的事。

國民黨強調，該圖片早在今年上半年已在網路流傳，4月即在DCARD社群平台上刊登，新頭殼7月6日也已於新聞報導中引用，並非國民黨所創。這次引用該圖片目的在於讓世人瞭解蔡英文目前施政獨裁、極權的進行式，強調台灣一定要有充分的言論自由， 不然就跟共產制度一樣， 而且變成綠色恐怖。

國民黨指出，對台灣現今蔡政府一黨獨大、拿民粹掩蓋獨裁、毀憲亂政的諸多作為，國際上還有許多人士並不清楚，甚至被蔡政府大外宣所蒙蔽，正因如此，國民黨才要積極對外說明。請關心言論自由的大家，多跟國民黨一起監督執政黨的不當行為，共同守護台灣得來不易的民主自由。

國民黨強調，民進黨質疑不應拿蔡英文與毛澤東對比，但這就是文宣呈現的方式，國外也經常將領導人比擬為法西斯人物，以此反對獨裁民粹專制，都屬於相同的呈現方式。民進黨人士護主心切，只針對在野黨的合理文宣大做文章，卻對蔡英文打壓言論自由的不當施政裝聾作啞，令人遺憾。

國民黨 蔡英文 民進黨 毛澤東

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