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提案李登輝總統紀念館 管碧玲：偉大歷史不能淡化處理
民進黨立委管碧玲今在臉書上表示，她提出「國立李登輝總統紀念館組織法」草案，在5小時內就連署成功，強調偉大的歷史不能淡化處理。
管碧玲說，她提出「國立李登輝總統紀念館組織法」草案，有民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤、賴惠員，和基進黨立委陳柏惟4位委員熱情加入共同提案，再由國民黨立委鄭天財、民眾黨立委張其祿跨黨派連署，已經達到成案的人數。
管碧玲感謝各位委員踴躍支持，強調偉大的歷史，不能淡化處理，不要把李登輝前總統的紀念事業，參雜在「歷任總統圖書館」的概念裡面。
她指出，目前連署的共17人，提案人為立委管碧玲、吳思瑤、陳柏惟，連署人有立委莊瑞雄、賴惠員、鄭天財、王美惠、陳秀寶、張宏陸、伍麗華、陳瑩、蘇治芬、黃世杰、張其祿、羅美玲、鍾佳濱、沈發惠。
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