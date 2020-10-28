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查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

影/衛福部指零檢出自治條例無效 侯友宜：法律是冰冷的

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往議會接受市政總質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今前往議會接受市政總質詢。記者吳亮賢／攝影

萊克多巴胺美豬明年進口台灣，多個縣市食安自治條例規定萊劑零檢出，但行政院發函指出零檢出與罰則抵觸中央法規，衛福部政務次長薛瑞元今更表示，「若地方沒有檢討，明年自治條例將直接無效」。對此新北市長侯友宜表示，「法律是冰冷的，民眾的聲音是熱切的，大家對萊克多巴胺美豬影響健康的疑慮，永遠沒有辦法排除。」

侯友宜說，新北市議員提出希望訂自治條例，「我本身尊重，最重要還是在落實執行萊克多巴胺美豬對民眾的影響，從教育體系開始嚴格禁止，用國豬替代萊克多巴胺豬。」

侯友宜也呼籲，「我們民眾的聲音，中央政府要聽進去，所以也希望民眾在使用的時候要注意整個標示，我們要用國產豬，不要用萊克多巴胺的美豬。」

萊克多巴胺 美豬

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