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萊劑零檢出自治條例無效 新北國民黨團：持續推動修法

聯合報 / 記者吳亮賢張睿廷／新北即時報導
中央函文各縣市，要求地方不可違反中央法令，擅自在自治條例中增訂瘦肉精零檢出條文。圖／聯合報系資料照
中央函文各縣市，要求地方不可違反中央法令，擅自在自治條例中增訂瘦肉精零檢出條文。圖／聯合報系資料照

萊克多巴胺美豬明年進口台灣，多個縣市食安自治條例規定萊劑零檢出，但地方政府近日收到行政院公文，指零檢出與罰則抵觸中央法規，要求檢討修正。衛福部政務次長薛瑞元今更表示，「若地方沒有檢討，明年自治條例將直接無效」。對此新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，黨團已於9月提案要在自治條例中增訂萊劑零檢出，將持續推動修法，堅持零檢出，預計11月底將於議會中審查。

周勝考指出，中央宣布開放美豬後，新北市議會國民黨團9月提案，要在自治條例中增訂萊克多巴胺零檢出條文，否則罰三萬到十萬，超出食安法容許量罰六萬到二億。

周勝考表示，中央的法令，行政機關要去遵守，有牴觸交由行政機關去處理，但議會審議中的自治條例，仍堅持零檢出，「衛福部怎麼講是他們的事，民進黨當初也喊要零檢出，與我們的理念一致，應該要繼續推動」，自治條例修訂案預計在11月底於議會中審查。

新北市議會民進黨團總召林銘仁說，目前還不太了解衛福部的相關命令，但尊重法令的規定跟權限，法令的規定不能違背。

衛福部 萊劑

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