瘦肉精零檢出條例審議中 新北衛生局：通過一樣送中央

中央明年1月1日將開放萊克多巴胺美豬明年進口，今日衛福布更表示，如果地方自己訂定自治條例要求瘦肉精零檢出，明年將直接無效，新北市國民黨團日前才提案修訂自治條例，要瘦肉精零檢出，目前仍在審議中。新北市衛生局表示，市府是行政單位，只要議會通過此案，衛生局仍會依照程序將此案送往中央審查。

衛福部政務次長薛瑞元今日在立法院說，中央訂定的萊客多巴胺殘留容許量將於明年元旦生效，地方政府現在若訂定零檢出仍為有效，但應要開始檢討，否則到明年將會抵觸母法而無效。

新北市國民黨團日前才提案要修訂自治條例，要求瘦肉精零檢出，目前在議會審議中，令人好奇若通過後，新北市府會怎麼做?

衛生局回應，新北市府是行政單位，我們尊重議會的決議，只要議會通過增訂自治條例，市府就會將此案送至中央，再由中央決定是否核准，一切都按行政流程走。