萊劑零檢出與罰則牴觸中央法規 饒慶鈴：收到公文再討論
萊克多巴胺美豬明年進口台灣，衛福部政務次長薛瑞元今天表示，若地方沒有檢討，明年自治條例將直接無效。台東縣政府表示，等收到公文再討論。
今天人在台北的縣長饒慶鈴表示，沒收到公文，無法回應。台東縣政府衛生局表示，台東縣食品安全自治條例增訂修正條例公文昨天才送到衛福部，因此，暫無收到中央回文。
縣府衛生局強調，縣食安自治條例16日才3讀通過，公文昨天才依流程送中央，如果中央回文指零檢出與罰則抵觸中央法規要求檢討，會與法治科討論對策，有必要會向中央進行溝通。
縣議員、議會國民黨黨團書記長章正輝說，中央這個政策根本是鴨霸的行為，大家努力為食安把關，中央卻帶頭鑽漏洞，讓人民無所適從，零檢出剛好而已，相信議會會做出因應動作。
議長吳秀華表示，聽到這個消息很震驚，她會召集議員來討論因應對策。
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