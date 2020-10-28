僑胞視訊看診APP下載次數低？僑委會：會再研究

僑委會和衛福部合作推出「健康益友」APP，讓海外僑可以透過APP和台灣的醫師視訊看診，民進黨立委王定宇今天質詢時表示，APP下載約五百次，但有超過8萬海外僑胞在網路上成立新冠肺炎疫情自救會，可能是因為APP需要綁定僑胞卡才能用，希望能開放讓僑胞用，再鼓勵辦卡，僑委會委員長童振源說，會再研究。

僑委會和衛福部合作讓僑胞使用「健康益友」APP，有需要的僑胞使用時，先下載APP並綁定僑胞卡，以僑胞卡上的編號進行註冊；若要進行健康諮詢，進入APP後，輸入自己目前的症狀，可以上傳照片或語音，送出申請後等待醫師接受任務，醫師接收任務後就會進入諮詢室，僑胞即可和台灣醫師進行線上對談。

立法院外交及國防委員會今天邀請童振源進行僑務業務報告並備詢，朝野立委關切健康益友APP的使用狀況。

王定宇說，APP下載次數約五百次，但海外僑胞今年3月在網路上成立「台灣海外COVID-19自救會」，會員人數有8.6萬人，大家在網路上表示自己需要幫忙，但他們使用APP有困難，因為要有僑胞卡才能用，僑委會有這麼好的服務應該要門開大一點，順序可以反過來，有僑胞卡者優先使用，沒有也能用，用了再鼓勵他辦卡；童振源回應，會再研究。

民進黨立委何志偉表示，他上網查詢，下載次數1876次，次數從7月開始逐月兩倍成長，但人數還是不多；童振源說，健康益友跟一般資訊性的APP不同，是以數位媒體當中界，本來是國內提供給居家隔離中的人服務，但因為國內就醫相對方便，還有剩餘量能，僑委會找衛福部開放給僑胞使用。

國民黨立委陳以信表示，健康益友APP是否符合經濟部的「行動應用APP基本資安標章」合格？他認為使用APP要輸入基本資料，應該要有資訊安全和隱私保障；童振源回應，APP的規劃和設計都是衛福部處理，僑委會當初有經過兩個月測試，看僑胞是否使用便利，便利才推廣，但規劃是衛福部，會向衛福部轉達相關詢問。