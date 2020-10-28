陳水扁緬懷嚴家淦 籲總統閣揆重視紀念園區

前總統陳水扁今天在臉書以「總統閣揆應重視嚴家淦紀念園區」為 題，引用蔡英文總統對故總統嚴家淦的推崇，強調嚴家淦從技術官僚走向政治家，是非常好的典範，另批判台灣銀行曾要切割嚴家淦紀念園區內的大同之家等以自行規畫， 是缺乏歷史觀、自私舉措。·

陳水扁在臉書貼文中提及，蔡總統2015年底在嚴家淦110歲冥誕紀念展致詞時表示，嚴家淦從技術官僚走向政治家是一個非常好的學習典範，不但主導預算制度建立讓國家體制逐步現代化，並推動財政改革，讓國家財稅制度走上軌道，最重要的是推動九年國民教育，用教育翻轉出身。蔡總統勉勵國人「我們不只要學習，且要好好思考，一個專業人士如何替國家制定良好的制度與改革，也為後來國家經濟發展奠定非常重要的基礎。」

扁說，嚴家淦在前總統蔣中正心臟病發，以副總統代理行事3年，繼任總統3年；歷任行政院長任期9年，曾任台灣銀行第一任董事長、經濟部長、財政部長、省府主席、美援會主委、退輔會主委等職務，有「新台幣之父」稱譽。

扁表示，為保存嚴家淦故居，他在總統任内將故居指定為國定古蹟，蔡總統任内也將位在旁邊的自由之家、大同之家指定為國定古蹟，一併規畫為嚴家淦紀念園區，卻因部分土地所有權人本位立場，缺乏歷史觀，想要切割自由之家、大同之家自行規畫使用。

陳水扁指出，現任行政院長蘇貞昌曾陪同他參加嚴家淦百年誕辰紀念，對政府重視古蹟建築知之甚稔，台銀自私舉措顯然有違蔡總統重視嚴家淦一生對國家建設卓著貢獻的推崇美意，允宜制止。

嚴家淦出生於1905年10月23日，1993年12月24日逝世。