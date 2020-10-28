萊豬爭議 黃珊珊嗆中央：不想面對解決才是最大問題

各縣市近日都收到行政院公文，指地方食安自治條例萊劑零檢出牴觸中央法規，要求明年1月1日前檢討修正。台北市長柯文哲表示，中央應先說清楚萊豬要怎麼進口、怎麼管理？副市長黃珊珊今天則在臉書嗆，中央既然不想做源頭管理，北市會先找19家肉品進口商，研議履歷標示管理，負責任並不難，不想面對和解決問題，才是最大問題。

萊豬明年1月將開放進口，台北市等多縣市的食安自治條例皆規定，萊劑零檢出，並準備增訂罰則，不過，各縣市近日也收到行政院公文，表示地方自治條例將牴觸中央法規，要求檢討修正。

黃珊珊今天在臉書說，萊豬不只是美豬，其他國家的進口豬肉也有可能開放進口，源頭標示更為重要，中央既然不想做源頭管理，昨天食安小組會議決議：台北市會先找19家肉品進口商討論研議進口商品履歷流向標示管理方式，負責任並不難，不想面對和解決問題才是最大問題！