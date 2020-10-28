微軟加碼投資台灣增3000億產值 蘇揆炫耀「有政府會做事」

微軟日前宣布加碼投資台灣，預計帶來3000億元產值。行政院長蘇貞昌今在個人臉書上幽默指出，他的電腦頁面突然跳出微軟加碼投資的訊息，詢問民眾這是要點「有政府」、「會做事」，還是「立即啟動」？

微軟日前宣布將台灣納入全球超過60多個資料中心區域，將在台灣設立首座Azure資料中心區域，根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過新台幣3000億元經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

蘇貞昌今則透過臉書宣傳這項加碼，用經典的微軟背景當底圖寫說，電腦突然冒出通知，說是微軟 Microsoft Taiwan 要大力投資台灣、創造三萬就業機會、四年內創造3000億產值，請問各位網路高手，該按「有政府」、「會做事」，還是「立即啟動」？