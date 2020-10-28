徐榛蔚違紀輔選案轉寰有譜 國民黨擬縮短停權時間

花蓮縣長徐榛蔚因立委選舉違紀輔選先生傅崐萁，國民黨考紀會決議將徐榛蔚停權一年半。徐榛蔚提出申訴後，考紀會日前與組發會開會討論，據了解，原一年半處分將再做調整，可能縮短時間，但不會改為申誡。考紀會主委葉慶元證實，黨內確實有討論，會尊重考紀會職權，以及考量徐榛蔚的權益，由考紀委員逐一整合意見後做出決定。

黨務高層表示，會依據徐榛蔚的狀況和她所提出的申訴內容再行研議，將原本一年半的處分縮短，不過基本上尊重考紀會的決定，不會退回申誡。

由於徐目前已經是停權狀態，一年半的處分只到後年三月，並不會影響五月的縣市長提名；據悉，目前的處分方向擬由原本的一年半縮短為一年半以下，但不會低於一年，但無論是哪個方案，都只會影響到明年連任中常委和黨主席的投票權。

據了解，徐榛蔚的申訴內容主張她依法可以替配偶輔選，且去年中常委曾提案開放讓有可能勝選的黨員或非黨員報備參選，不過考紀會認為此提案沒有在中常會做成決議，依照黨的機制就是不准違紀參選和輔選，當然還是得依黨的規定停權，不能只有申誡；不過組發會必須考量花蓮的選舉布局以及與地方諸侯的關係，提建議給考紀會做綜合考量。

黨務主管表示，雖然徐榛蔚停權案可能會縮短停權時間，但因為不管是停權一年還是一年半皆不會影響到她爭取連任花蓮縣長的提名，考紀會也認為縮短並非沒有考量的空間，但改為申誡確實非常困難；而停權時間若縮短到一年以內等於砍半，也會影響考紀會獨立單位的公信力，傷了黨內紀律。