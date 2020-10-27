影／龍介仙立委選情賭輸 帶秘雕到豐原跳水履承諾

國民黨台南市議員謝龍介在立委選前一周，在聯合新聞網UDN直播見證下和民進黨台中市議員謝志忠對賭，謝龍介賭輸，答應在台中跳河，謝龍介今天下午一樣在UDN直播和多人到場見證下，他帶著布袋戲偶秘雕到台中豐原葫蘆墩公園跳圳，履行承諾，他穿救生衣跳水，上岸時說葫蘆墩圳很乾淨，他不小心喝到一口水，完全沒異味。

謝志忠表示，今年一月，立委選舉前一周，謝龍介和他在一場UDN直播中對賭，謝龍介說台中立委有8席，國民黨會上6人，謝志忠說，他當時讓步回應，只要國民黨上4席，就算謝龍介贏，最後台中立委，民進黨上5席，國民黨2席，台灣基進1席。

謝志忠說，當初在媒體直播中，他和謝龍介對賭，輸的人要在同樣UDN直播見證下在台中市柳川跳河，但柳川目前枯水期，跳河危險，因此改約在豐原葫蘆墩公園跳葫蘆墩圳，該公園河水較深，且他是豐原區選出的台中市議員，順便行銷豐原。

今天下午二點，UDN直播先介紹謝龍介和謝志忠對賭過程，再讓二人分別介紹自己帶來的台南和豐原名產，隨即展開跳水重頭戲，謝龍介在跳水前說，他本來想找有跳水經驗的台北市議員王世堅陪，但找不到對方；謝龍介表示，他也是水上救生員，謝志忠找來6位專業救生員在場，圳深170公分，他跳水時會穿救生衣，事前已會勘並確保跳水安全，他說跳水目的，要保護秘雕布袋戲偶不濕身；謝志忠說佩服謝龍介，願賭服輸。