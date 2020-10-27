快訊

曝袁惟仁跌倒撞頭原因 二姊：昏迷指數從3進步到6~7

新莊重大車禍！轎車擦撞5車 6人送醫1人無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／龍介仙立委選情賭輸 帶秘雕到豐原跳水履承諾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影

國民黨台南市議員謝龍介在立委選前一周，在聯合新聞網UDN直播見證下和民進黨台中市議員謝志忠對賭，謝龍介賭輸，答應在台中跳河，謝龍介今天下午一樣在UDN直播和多人到場見證下，他帶著布袋戲偶秘雕到台中豐原葫蘆墩公園跳圳，履行承諾，他穿救生衣跳水，上岸時說葫蘆墩圳很乾淨，他不小心喝到一口水，完全沒異味。

謝志忠表示，今年一月，立委選舉前一周，謝龍介和他在一場UDN直播中對賭，謝龍介說台中立委有8席，國民黨會上6人，謝志忠說，他當時讓步回應，只要國民黨上4席，就算謝龍介贏，最後台中立委，民進黨上5席，國民黨2席，台灣基進1席。

謝志忠說，當初在媒體直播中，他和謝龍介對賭，輸的人要在同樣UDN直播見證下在台中市柳川跳河，但柳川目前枯水期，跳河危險，因此改約在豐原葫蘆墩公園跳葫蘆墩圳，該公園河水較深，且他是豐原區選出的台中市議員，順便行銷豐原。

今天下午二點，UDN直播先介紹謝龍介和謝志忠對賭過程，再讓二人分別介紹自己帶來的台南和豐原名產，隨即展開跳水重頭戲，謝龍介在跳水前說，他本來想找有跳水經驗的台北市議員王世堅陪，但找不到對方；謝龍介表示，他也是水上救生員，謝志忠找來6位專業救生員在場，圳深170公分，他跳水時會穿救生衣，事前已會勘並確保跳水安全，他說跳水目的，要保護秘雕布袋戲偶不濕身；謝志忠說佩服謝龍介，願賭服輸。

圳旁坐很多觀看民眾，在眾人喊加油下，謝龍介跳水，對岸民眾大喊「游過來」，謝龍介作勢想游過去，立即被拉上岸，並先救上秘雕，岸上民眾大笑，謝龍介說，本月底職棒在台中洲際球場舉辦，他是統一隊粉絲，謝志忠是兄弟隊迷，屆時二人再來比拚。

台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾，多人到場為他加油。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾，多人到場為他加油。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影
台南市議員謝龍介今天下午台中豐原葫蘆墩公園跳下葫蘆墩圳，履行賭輸承諾。記者游振昇／攝影

謝龍介 直播 國民黨

延伸閱讀

聲援中天 謝龍介：賴清德要爭大位應出來捍衛言論自由

胡錫進批藍沒出息 謝龍介嗆：共媒不能理解國民黨作為

影／韓國瑜參選台北市長？謝龍介：聞不到任何可疑味道

前瞻大甩尾 謝龍介：民進黨謀算長期執政

相關新聞

影／龍介仙立委選情賭輸 帶秘雕到豐原跳水履承諾

國民黨台南市議員謝龍介在立委選前一周，在聯合新聞網UDN直播見證下和民進黨台中市議員謝志忠對賭，謝龍介賭輸，答應在台中跳...

全國戶政系統大當機 戶政司：網路檔案服務元件異常

全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點雖已恢復正常，但系統自6月底更新以來就有5次大當機，引發民怨。內政部戶政司長張琬宜表...

賴清德模仿侯友宜互別苗頭？ 侯友宜：和巿民接近

副總統賴清德、新北市長侯友宜今日上午共同出席「內政部109年資深績優村里長及民政人員表揚大會」，當時侯友宜在主席台將麥克...

出席公務人員人權教育活動 陳菊：文官是要超乎黨派

監察院國家人權委員會、考試院國家文官學院上午舉辦「合作促進公務人員人權教育發表會」，監察院長陳菊和考試院長黃榮村出席，陳...

台法國會友好協會成立 綠委：增加台灣國際能見度

立法院今天成立台灣與法國國會友好協會，協會會長、民進黨立委蔡適應表示，國會外交是不分黨派共同努力，共同推動擴展台灣的國際...

2022桃園市長誰參戰 牽動朱立倫、江啟臣、韓國瑜3強競合

距離2022年九合一選戰還有兩年時間，藍綠布局已經啟動。對國民黨而言，有機會重新奪回執政的，除了台北市，還有桃園市。整體來看，國民黨雖然有桃園市議會議長邱奕勝浮出檯面，但是否能勝選，卻不無疑問。近來傳出黨內有人勸進黨主席江啟臣空降參選，就是在勝選考量下的產物。除了勝選，不管江啟臣是否真的參選，桃園市長之戰，確實可能牽動國民黨權力結構，以及朱立倫、江啟臣和韓國瑜三人在明年黨主席之戰的競合關係。

中國揚言制裁美企業軍售台灣 外交部：遺憾

中國外交部稱，將制裁參與對台軍售的美國企業。外交部發言人歐江安今天說，對中方相關言論，深表遺憾，台灣會持續促請美國政府依...

戶政系統大當機惹怨 徐國勇：可以肯定這不是攻擊

全國戶政系統昨天當機，今早恢復正常，但已引發各地戶政人員抱怨，指自6月底系統更新後，已發生5次大當機，平時操作也有延遲問...

藍要蔡英文國情報告萊豬被封殺 民進黨挾多數表決輾壓

國民黨立院黨團所提要求蔡英文總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策，以及要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，上午於立院...

罷免王浩宇宣傳公車今上路 為第三階段投票鋪路

桃園市罷免王浩宇發起人唐平榮、罷王總部執行長邱仁德今天表示，罷王能否成功，關鍵在於投票率，為了讓更多中壢市民知道並了解出...

【重磅快評】從總統巧克力到院長的橄欖球場

行政院長蘇貞昌日前出席台大橄欖球隊75周年晚宴，他大發豪語表示政府要興建更多球場來培養國內橄欖球隊，建議修繕台北市百齡橋...

警專75周年校慶 蔡英文勉勵學生：守護國人也保護自己

適逢警察專科學校75周年校慶，蔡英文總統、內政部長徐國勇今天上午親赴警專參加校慶大會。蔡英文除向所有警察、消防、海巡、移...

熱門新聞

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

中國抽砂船包圍馬祖海域 密密麻麻畫面曝光

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

影／謝龍介今跳河履行承諾 要NCC中天案緊急煞車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。