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全國戶政系統大當機 戶政司：網路檔案服務元件異常

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點雖已恢復正常，但系統自6月底更新以來就有5次大當機，引發民怨。記者李承穎／攝影
全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點雖已恢復正常，但系統自6月底更新以來就有5次大當機，引發民怨。記者李承穎／攝影

全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點雖已恢復正常，但系統自6月底更新以來就有5次大當機，引發民怨。內政部戶政司長張琬宜表示，戶政系統資源移轉到全新硬體環境後，正在進行不斷調校適應期，未來會設法極力避免這樣的狀況，也會請原廠進行完整健檢

戶政人員透露，系統6月29日更新以來，不僅發生5次大當機，系統平常也常延遲，影響作業時間，並非第一線戶政人員作業動作慢，卻因系統問題常遭誤解與抱怨，希望中央能重視此問題徹底解決。

張琬宜表示，戶政系統為了強化資安，希望可以讓效能提升，6月底將資源移轉到內政資料中心，是全新的硬體環境。前5次的當機主要是網路、硬體空間問題，昨天則是網路檔案服務元件發生異常，造成系統緩慢、時好時壞的現象。廠商在找出異常後驗測，確認解決後，功能已恢復正常。

張琬宜說，新系統從建立到移轉，都有團隊24小時監控，一發生問題會用最快的速度設法解決，未來戶政司除了會要求廠商在上午7點半將系統全面檢查，也會透過原廠服務顧問團隊，將系統做完整健檢，希望周延調校到適應全新硬體的狀況，展現效能。

張琬宜也說，會全力維持戶政系統穩定，但牽涉到硬體故障或某些大型作業時，量大難免會造成速度緩慢，他們會設法極力避免影響民眾，一旦系統發生異常，不分晝夜都會有人處理。

健檢 內政部 資安

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