台法國會友好協會成立 綠委：增加台灣國際能見度

立法院今天成立台灣與法國國會友好協會，協會會長、民進黨立委蔡適應表示，國會外交是不分黨派共同努力，共同推動擴展台灣的國際能見度，台灣外交處境特殊，兩國國會友好協會成立，有助台灣和法國各級政府單位、民間團體的聯繫。

台灣與法國國會友好協會由民進黨立委蔡適應擔任會長、副會長由國民黨立委吳怡玎、台灣基進立委陳柏惟擔任；法國在台協會主任公孫孟、外交部次長曾厚仁、我駐普羅旺斯辦事處的處長辛繼志均出席。

公孫孟表示，非常開心第十屆立法院能成立台法友好協會成立大會，今天看到許多跨黨派委員出席，共同關注台法關係，台灣將在南法普羅旺斯新開設代表處，這代表兩國關係極其熱絡，法國在台協會今年冬天也要要搬到101大樓的39樓。

我國駐法國代表吳志中及法國友台小組主席戴扈傑（Francois De Rugy）以錄製影片的方式祝賀大會成功。戴扈傑說，國會交流可扮演舉足輕重角色，兩國在公衛領域交流意義重大，台灣可以向法國及法國人分享如何有效防疫的寶貴經驗，期待兩國在政治上的交流，有助於推動台法和台歐盟間的經濟交流。

吳志中說，去年法國參議院首度邀請立法院跨黨派立委進行正式訪問，今年參議員原本9月要派參議員訪問團訪台，但因為新冠肺炎疫情取消，台灣這次防疫的成功，讓台灣形象在法國和法國國會有正面發展。