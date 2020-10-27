藍要蔡英文國情報告萊豬被封殺 民進黨挾多數表決輾壓

國民黨立院黨團所提要求蔡英文總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策，以及要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，上午於立院闖關。兩案雖獲民眾黨與時代力量兩在野黨團支持，但在執政的民進黨團人數優勢下，經表決仍遭封殺。

國民黨團總召林為洲質疑，蔡政府連要求每個月報告階段性成果都不願意，我方會不會開放美豬進口後，什麼都得不到？當初蔡政府傳出開放美豬是為了國家整體發展，以及與美國簽訂貿易協議，到底能不能做到，沒有人敢肯定。

林為洲也提到，上午朝野協商要求蔡總統到立院國情報告美豬政策時，三個在野黨都認為有必要，會中國民黨團還提醒立法院長游錫堃也主張要建立總統到立法院國情報告的憲政慣例，但最後仍只有執政的民進黨團傲慢反對，全案遭否決。

林為洲表示，憲法增修條文中明定，總統必要時應來立法院國情報告，現在就是最適當的時機，蔡總統來立院國情報告也可完整說明決策過程，以及國家未來要追求方向，讓國人可不分朝野凝聚共識，台灣繼續往前走的力量更強大，但蔡總統只敢做決策，卻不敢來國會說明與面對立委提問。

林為洲說，既然蔡政府說開放美豬是為了國家將來重大貿易協議發展，那不論是要簽訂雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA）都可以討論，所以國民黨團也要求行政院每個月向立院報告貿易協定談判進程，說明未來開放美豬進口後政策目標與貿易談判到底為何。