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罷免王浩宇宣傳公車今上路 為第三階段投票鋪路

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市罷免王浩宇總部表示公車宣傳今天上路。圖／罷王總部提供
桃園市罷免王浩宇總部表示公車宣傳今天上路。圖／罷王總部提供

桃園市罷免王浩宇發起人唐平榮、罷王總部執行長邱仁德今天表示，罷王能否成功，關鍵在於投票率，為了讓更多中壢市民知道並了解出來投票贊成罷王，是對中壢做一件對的事，宣傳就顯得相當重要，因此利用公車來宣傳將成為罷王第三階段的重點，「罷王公車」今天正式上路。

罷王總部不諱言跟4家客運公司談宣傳廣告，只有一家接受，其他3家委婉說「不方便」，要突破很不容易。

邱仁德說，從一開始罷王總部就遭受到非常多莫名的勢力干擾，連署站被施壓，實體宣傳看板屢遭惡意檢舉拆除，讓總部耗費大量資源，可看出有某種勢力企圖讓罷王這把火熄滅，所以總部在宣傳上能夠施展的空間很有限，除了在網路靠粉專空戰宣傳，考量能讓市民看得到又不怕遭到檢舉的考量下，利用公車來宣傳成為罷王第三階段的重點。

邱仁德指出，未來罷王總部也會開始舉辦一系列活動，讓中壢市民甚至全台民眾能夠在投票前實質參與，並了解下架不適任議員的重要性。

罷免王浩宇總部表示，本月13日送交3萬8888份二階段連署書至桃園選委會，開始進入二階段限的審議期，中選會必須於40天內公告罷王二階段是否過關，並宣告第三階段罷免投票日期。在這二階段的審核期間，罷王總部也沒有閒著，持續積極備戰第三階段投票。

投票率 公車 罷免

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