【重磅快評】從總統巧克力到院長的橄欖球場

行政院長蘇貞昌日前出席台大橄欖球隊75周年晚宴，他大發豪語表示政府要興建更多球場來培養國內橄欖球隊，建議修繕台北市百齡橋下橄欖球場，還要蓋一個可打國際比賽的橄欖球場，如果地方經費不足，就由中央補助；一旁教育部長潘文忠連忙稱讚蘇院長體力越來越好，一定是因為橄欖球隊訓練紮實，拍馬功力一流。

蘇貞昌在台大讀書時參加橄欖球隊，球隊75周年慶晚宴辦在台大舊體育館，也是早年台大橄欖球隊練球的場地，蘇貞昌舊地重遊，難免記憶湧上心頭；他說台大球場是最好的，但他以前曾到百齡橋下打球，打完連沖澡的地方都沒有；蘇興致一來，就說要蓋橄欖球場，當場要潘文忠和台北市政府討論看看，能不能有好一點的設備，如果沒錢，中央來補助。

蘇貞昌還說，他希望盼地方政府找適當的場地，蓋一個橄欖球場，讓國際性比賽都能隨時在台灣舉行，理想的場地不只一塊，最好的是兩塊，一塊比賽、一塊旁邊熱身，這樣最符合需要。只要適合，中央就補助盡快建好，培養更多橄欖球隊。

台北市民會不會因為蘇院長豪興大發之後，就有一座、甚至兩座橄欖球場？還得看台北市長柯文哲願不願意積極配合找地、發包設計興建，地方政府通常喊窮，尤其柯市長之前還抱怨前瞻預算分太少，不如不要給，難得看到蘇院長如此大方，應該會有配合的意願吧！

蘇院長一高興就要給兩個球場，喜歡橄欖球運動市民的應該也很高興，但是看在其他市民的眼裡則只有羨慕的份，心裡不免OS：為什麼蘇貞昌不是喜歡打羽毛球、打排球、踢足球...，也許那天心情好，就交代部屬也多蓋幾個球館，讓大家都開心一下。

只是，中央說要補助，支票不一定都兌現，例如今年初疫情期間，中央說要依紓困特別條例規定補助執行防疫勤務的消防人員，但半年後卻被踢爆有過半縣市根本沒發放，新北市長侯友宜還抱怨中央一毛也沒有出，相關部會還一度互相推諉，打擊消防弟兄的士氣。

陳其邁贏得高雄市長補選，蘇貞昌就宣布核定高雄4000億元投資及補助案，給陳做足面子；但去年南部暴雨，高雄多處淹水，當時的市長韓國瑜抱怨中央只來看災情，卻不給補助，蘇貞昌卻反嗆韓國瑜只懂得要錢，卻又不照規定來，非常不應該。看來蘇貞昌的大方是有選擇性的。

蘇院長大方說要補助蓋球場，潘文忠領命後應該會積極籌辦，不過，他不忘趁機大拍蘇馬屁，說他一路跟著蘇貞昌，聽蘇分享參加橄欖球隊的故事，覺得蘇的腳力、體力、速度都越來越快，且常有比年輕人更年輕的想法，一定是橄欖球隊訓練紮實，簡直把蘇當男神。14年前陳水扁視察憲兵學校被學生齊喊「總統你是我的巧克力！」，被稱軍中經典橋段，潘文忠見機行事，功力也不在話下。