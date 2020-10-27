快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】從總統巧克力到院長的橄欖球場

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌以校友身分出席台大橄欖球隊75周年晚宴，並開心穿上球隊的球衣。記者潘乃欣／攝影
行政院長蘇貞昌以校友身分出席台大橄欖球隊75周年晚宴，並開心穿上球隊的球衣。記者潘乃欣／攝影

行政院長蘇貞昌日前出席台大橄欖球隊75周年晚宴，他大發豪語表示政府要興建更多球場來培養國內橄欖球隊，建議修繕台北市百齡橋下橄欖球場，還要蓋一個可打國際比賽的橄欖球場，如果地方經費不足，就由中央補助；一旁教育部長潘文忠連忙稱讚蘇院長體力越來越好，一定是因為橄欖球隊訓練紮實，拍馬功力一流。

蘇貞昌在台大讀書時參加橄欖球隊，球隊75周年慶晚宴辦在台大舊體育館，也是早年台大橄欖球隊練球的場地，蘇貞昌舊地重遊，難免記憶湧上心頭；他說台大球場是最好的，但他以前曾到百齡橋下打球，打完連沖澡的地方都沒有；蘇興致一來，就說要蓋橄欖球場，當場要潘文忠和台北市政府討論看看，能不能有好一點的設備，如果沒錢，中央來補助。

蘇貞昌還說，他希望盼地方政府找適當的場地，蓋一個橄欖球場，讓國際性比賽都能隨時在台灣舉行，理想的場地不只一塊，最好的是兩塊，一塊比賽、一塊旁邊熱身，這樣最符合需要。只要適合，中央就補助盡快建好，培養更多橄欖球隊。

台北市民會不會因為蘇院長豪興大發之後，就有一座、甚至兩座橄欖球場？還得看台北市長柯文哲願不願意積極配合找地、發包設計興建，地方政府通常喊窮，尤其柯市長之前還抱怨前瞻預算分太少，不如不要給，難得看到蘇院長如此大方，應該會有配合的意願吧！

蘇院長一高興就要給兩個球場，喜歡橄欖球運動市民的應該也很高興，但是看在其他市民的眼裡則只有羨慕的份，心裡不免OS：為什麼蘇貞昌不是喜歡打羽毛球、打排球、踢足球...，也許那天心情好，就交代部屬也多蓋幾個球館，讓大家都開心一下。                    

只是，中央說要補助，支票不一定都兌現，例如今年初疫情期間，中央說要依紓困特別條例規定補助執行防疫勤務的消防人員，但半年後卻被踢爆有過半縣市根本沒發放，新北市長侯友宜還抱怨中央一毛也沒有出，相關部會還一度互相推諉，打擊消防弟兄的士氣。

陳其邁贏得高雄市長補選，蘇貞昌就宣布核定高雄4000億元投資及補助案，給陳做足面子；但去年南部暴雨，高雄多處淹水，當時的市長韓國瑜抱怨中央只來看災情，卻不給補助，蘇貞昌卻反嗆韓國瑜只懂得要錢，卻又不照規定來，非常不應該。看來蘇貞昌的大方是有選擇性的。

蘇院長大方說要補助蓋球場，潘文忠領命後應該會積極籌辦，不過，他不忘趁機大拍蘇馬屁，說他一路跟著蘇貞昌，聽蘇分享參加橄欖球隊的故事，覺得蘇的腳力、體力、速度都越來越快，且常有比年輕人更年輕的想法，一定是橄欖球隊訓練紮實，簡直把蘇當男神。14年前陳水扁視察憲兵學校被學生齊喊「總統你是我的巧克力！」，被稱軍中經典橋段，潘文忠見機行事，功力也不在話下。

蘇貞昌 台大

延伸閱讀

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

水情更嚴峻 彰化至高雄轉綠燈

水情緊張赴石門水庫視察 蘇貞昌：政府沒留住水資源

蘇貞昌：台灣和撒哈拉沙漠同緯度 處缺水環境

相關新聞

藍要蔡英文國情報告萊豬被封殺 民進黨挾多數表決輾壓

國民黨立院黨團所提要求蔡英文總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策，以及要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，上午於立院...

新北53處蔣公銅像全留 議員要侯友宜「面對歷史真相」

新北市議員張志豪今質詢時指出，蔣介石銅像是威權象徵，根據促進轉型正義條例，應予以移除或以其他方式處置，但新北市府轄管的5...

收過丁允恭案陳情信嗎？陳菊：對不起 沒有

總統府前發言人丁允恭爆發的桃色風暴已在監院立案調查。監察院長陳菊今天表示，任何人被踐踏，不分性別都是一樣的關懷、悲憫，此...

台灣民意基金會：三成八民眾憂慮拜登當選台美關係倒退

台灣人是否期待美國總統川普連任成功？財團法人台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，有五成三民眾基本上樂見川普連任成功，三成...

擋蔡英文萊豬國情報告 民進黨團:蘇揆給問滿問飽也不問

國民黨立院黨團要蔡總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策與要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，上午再於立院闖關，但在執...

戶政系統又當機 徐國勇：服務元件問題

戶政系統昨天異常，有民眾要辦離婚苦等逾3小時。內政部長徐國勇今天說，非攻擊行為，應為系統服務元件流量分散問題，未來每早開...

罷免王浩宇宣傳公車今上路 為第三階段投票鋪路

桃園市罷免王浩宇發起人唐平榮、罷王總部執行長邱仁德今天表示，罷王能否成功，關鍵在於投票率，為了讓更多中壢市民知道並了解出...

【重磅快評】從總統巧克力到院長的橄欖球場

行政院長蘇貞昌日前出席台大橄欖球隊75周年晚宴，他大發豪語表示政府要興建更多球場來培養國內橄欖球隊，建議修繕台北市百齡橋...

警專75周年校慶 蔡英文勉勵學生：守護國人也保護自己

適逢警察專科學校75周年校慶，蔡英文總統、內政部長徐國勇今天上午親赴警專參加校慶大會。蔡英文除向所有警察、消防、海巡、移...

六成民調反萊豬 政院：持續溝通、依國際標準確實檢驗

根據台灣民意基金會最新民調，僅有33%受訪者贊成蔡政府開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口，高達61%不贊成，不贊成的...

談美國總統大選 陳其邁：不管哪個政黨都有綿密交往

美國總統大選升溫，高雄市長陳其邁今受訪說，現在台美關係，是自1979年台美斷交以來最好的時候，大家都很關心美國總統大選，...

文官培訓強化人權教程 陳菊：人權沒藍綠 文官超越黨派

監察院國家人權委員會與考試院國家文官學院合辦的「促進公務人員人權教育發表會」。文官學院院長郝培芝表示，未來將藉由將監院過...

熱門新聞

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

外界染紅旺旺 蔡衍明：可以這樣侮辱我嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。