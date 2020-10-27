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警專75周年校慶 蔡英文勉勵學生：守護國人也保護自己
適逢警察專科學校75周年校慶，蔡英文總統、內政部長徐國勇今天上午親赴警專參加校慶大會。蔡英文除向所有警察、消防、海巡、移民署人員致謝，也勉勵警專學生把握機會，在求學時期認真學習，未來踏入社會保護別人的同時也要保護好自己。
蔡英文表示，感謝所有站在第一線執勤的警察、消防、海巡、移民署人員。目前已為警察添購射擊式電擊槍、設計實境演練，海巡署4000噸級巡防艦也已經下水，未來除了加強警察、警消的人力物力，海洋巡護工作也正持續強化，以捍衛國家海域主權。
蔡英文說，政府將盡全力為所有警察、消防、海巡、移民署人員打造更良好的工作環境，「政府永遠是你們的後盾！」並勉勵警專學生把握學習機會，在求學階段好好學習，日後步入社會要在保護人民的同時也保護好自己。
隨後蔡英文今天親自表揚警專第16屆傑出校友，徐國勇也接續頒發「警察獎章」「績優教職員工」等獎項，肯定警界優秀同仁在工作上的努力與貢獻。
徐國勇說，希望警專能繼續保持優良的教育傳統，訓練課程也要與時俱進，期盼學校教育持續引導學生學習與關注新知，讓學術與實務順利接軌，也期盼所有同學能以宏觀的角度追本溯源、多方思考、質疑問題，並提醒警專學生，無論是在校學習或是未來進入職場執行勤務，都務必做好自我防護，才能保護民眾生命財產也保障自身安全。
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