新北53處蔣公銅像全留 議員要侯友宜「面對歷史真相」

新北市議員張志豪今質詢時指出，蔣介石銅像是威權象徵，根據促進轉型正義條例，應予以移除或以其他方式處置，但新北市府轄管的53處蔣介石銅像，目前處置進度是「零」，市長侯友宜身為民調最高的政治領袖，應面對歷史真相，才有現在的和解；侯友宜則回應，「要看事實的真相，並了解真相背景的因素。」

張志豪詢問侯友宜，昨允諾可配合中央在新北推動李登輝紀念圖書館，具有民主價值意義，但民主的背後就是威權，「威權的象徵是什麼？」

侯友宜回應，「每個時代背影不一樣，用這個時代來解釋那個時代，這是不好的，人只有往前看，往後看則要心存感恩，謝謝別人為這塊土地努力，但不要隨便貼一個人標籤，在哪裡做了哪些事，這樣不好。」

張志豪表示，「蔣介石在20世紀領導人殺人事件簿排名第四，被認為是獨裁者、殺人犯」，蔣介石銅像就是威權時代的象徵，侯友宜民調高達七成，可能成為未來國家的領導者，應該「面對歷史真相，才有現在的和解」。

張志豪也提出促轉會的統計數據，目前地方政府蔣公銅像處置進度達31%，但新北市府53處蔣公銅像，處置進度是0，即便不一定移除，也可以配合在地文化及校園美學，合理地多元再造。