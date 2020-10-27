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談美國總統大選 陳其邁：不管哪個政黨都有綿密交往
美國總統大選升溫，高雄市長陳其邁今受訪說，現在台美關係，是自1979年台美斷交以來最好的時候，大家都很關心美國總統大選，對於兩個政黨，不管是官方或民間，台美都有非常綿密的往來。
陳其邁說，台美不管任何政黨或是民間企業，都有非常綿密的交往。蔡總統從2016年就職到現在，現在是台美關係從1979年斷交以來，最好的時機，不管是區域安全合作、全球供應鏈重組、促進雙方台美經及貿易的合作，都是歷年來最好的時機。
陳其邁說，對我們而言，我們都很關心美國總統大選，但對於兩個政黨，不管是官方、民間，台美都有非常綿密的往來。
被問到國外疫情升溫，陳其邁說，現在疫情升溫比較嚴重的是東南亞國家，且人員往來多，相對風險性高，所以要持續落實防疫旅館、居家檢疫、保持社交距離等措施，可大幅降低風險。
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