六成民調反萊豬 政院：持續溝通、依國際標準確實檢驗

根據台灣民意基金會最新民調，僅有33%受訪者贊成蔡政府開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口，高達61%不贊成，不贊成的人比贊成的人多28個百分比。行政院表示，將持續溝通，後續也將依照國際標準確實檢驗。

萊豬爭議未歇，今在立法院有藥師、醫師舉行「護食安 顧幼老 反萊豬進口」記者會；國民黨立院黨團則是提出公決案，要求蔡英文總統針對萊豬政策至立法院進行國情報告，向國人說明清楚並再次重申如何保障國人的食安問題。

台灣民意基金會最新民調也指出，高達61%不贊成萊豬進口，和上個月相比，台灣人贊成和反對開放的民意反應模式基本上不變，顯示蔡政府或蔡英文執政團隊在過去一個月，在開放美國萊豬進口政策戰場上停滯不前，對社會大眾的溝通與說服沒有成效可言。

對於民調多數反萊豬，行政院發言人丁怡銘受訪時表示，台灣的經貿要走向世界，相關進口標準要與國際接軌。政府會持續溝通，依照國際標準確實檢驗，落實產地標示，讓民眾有選擇、更安心。