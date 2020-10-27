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文官培訓強化人權教程 陳菊：人權沒藍綠 文官超越黨派
監察院國家人權委員會與考試院國家文官學院合辦的「促進公務人員人權教育發表會」。文官學院院長郝培芝表示，未來將藉由將監院過去調查的攸關人權案例融入文官培訓課程中，強化人權部分的教育，以增進整體公務員人權意識。
國家人權委員會主委陳菊表示，人權沒有黨派色彩、文官更是超越黨派，是推動國家進步最大的推手，若文官能認知道人權的重要性，有同理心，必能讓社會充滿了美好、美麗。
考試院長黃榮村也表示，公務人員應該是「色盲」，無藍綠之分，且人權立國是國家的核心治國方針，政府的公務員體系當然要全面配合推動參與，考試院肩負轉型為國家人力資源部門之使命，自然不能在通往人權立國的理想道路上缺席。
人權會副主委高涌誠會中舉出一件「為了1萬8千元交通違規罰金而拍賣破舊透天厝」的調查案例，藉此說明對弱勢民眾而言，公務人員依法行政不是唯一的標準，應該力求公益與私益的平衡，注意執行手段的適當性、必要性與衡平性。
發表會最後由5位人權委員、3位考試委員及郝培芝分別手持九大國際人權公約及人權教材的立牌，放入象徵人權教育的大書包，並由陳菊、黃榮村分別貼上國家人權委員會及國家文官學院的形象貼紙，作為這項合作計畫的精神象徵。
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